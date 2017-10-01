شبكة اتجارٍ بالبشر تستغل القاصرات السوريات في لبنان

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كشفت صحيفة “الديار” اللبنانية عن ضبط السلطات الأمنية عن شبكة اتجارٍ بالبشر معظم أعضائها من السوريين المقيمين في لبنان، في بلدة المنصورية بمحافظة جبل لبنان، وإلقاء القبض على 40 شخصاً من أفرادها.

وأكدت الصحيفة أن معظم أفراد هذه الشبكة من السوريين باستثناء شخصين لبنانيين هما ج.ق. و ع.غ، ومعظم ضحاياها قاصرات سوريات بينهن شقيقات وزوجات وبنات مشغّلي الشبكة.

وقال المصدر إن مكتب مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب، أوقف في تاريخ ٢٩ أب/أغسطس الماضي شبكة ضخمة في منطقة المنصورية – قضاء المتن تدير كافة أعمال الدعارة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ١٠٠ دولار أميركي و١٥٠ دولار وتتحدد “حسب الفتاة والزبون”.

وحامت الشبهات حول شقة أثارت ريبة الجيران لفترة طويلة، الى أن قام أحدهم بالتواصل مع القوى الأمنية التي بدأت بالمراقبة، لتبدأ أولى خيوط الشبكة بالتكشف عبر السوري أ.ش، أحد مشغّلي الشبكة، إلى جانب اللبناني ع.غ و ج.ق والسوري ع.د، الذي كانت مهمته توصيل الفتيات إلى الفندق والشقق إضافة إلى تامين زوجته لعدد من الزبائن.

وانتحل مخبر سرّي من مكتب الآداب صفة زبون يرغب في ممارسة الجنس الجماعي مع ثلاث فتيات واتصل بـ أ. ش الذي طلب منه حجز غرفة في فندق باعتبار أن تأمين المكان يترتب على الزبون. فحجز المخبر غرفة في فندق “م” في المنصورية وانتظر ع.د الذي وصل ومعه ثلاث قاصرات سوريات فيما كان الكمين جاهزاً وتم توقيفهم هم الأربعة.

بعد ساعات من التحقيق مع ع.د داخل مخفر “حبيش”، أعطى التفاصيل كافة عن مكان توزيع الشبكة، وهي بحسب افادته: شقة كبيرة في “مزرعة يشوع” تعمل داخلها عدد من القاصرات، حيث انتقلت دورية من الدرك قبل أن تنتقل إلى شالهيات “أ.ع” في المعاملتين حيث وجد ع.غ الذي وشى بدوره على زميله أ.ش في غرفة أخرى من الفندق ومعه المشغّلة س.ع (سورية الجنسية).

وأشارت الصحيفة إلى الشبكة بكاملها سقطت في ليلة واحدة وخلال الاعترافات تبيّن ان طريقة استغلال القاصرات وزوجات المشغّلين كانت تتم عبر طريقة “الضمان” أي تضمين الفتاة على فترة معيّنة لزبون او مشغّل يستغلها في فترة محددة قبل تسليمها عقب الانتهاء من خدماتها.

اللبناني ج.ق يبرز دوره في تلك الشبكة من خلال تأمين الحماية الكاملة لأفراد الشبكة كونه شرطي في بلدية “برج حمود” ويستقبل طلبات الزبائن. أما السوري ح.ع، فدوره يقتصر على تأمين الزبائن والتسويق للشبكة كما التسويق لزوجته وابنته. بينما كان دور مساعدته السورية ه.ح إرسال ابنتها القاصر ي.ز وقد باعتها سابقاً في سوريا الى ق.ف. الذي أحضرهما معه إلى لبنان.

وقالت الصحيفة إن أفراد العصابة باستثناء القاصرات، موقوفون حالياً داخل نظارة بعبدا وقد طالب قاضي التحقيق في جبل لبنان بتحويل ملفاتهم إلى الهيئة الاتهامية لتتم محاكمتهم وفق الأصول القانونية في جنايات بعبدا.