ممثل الإدارة الذاتية في كردستان العراق: نحترم القرار الذي يتخذه الشعب الكردي وندعم نتيجته

روزين خيركي: كلنا شركاء

صرح الممثل المشترك للإدارة الذاتية الديمقراطية لروجافا في إقليم كرُدستان العراق الدكتور جاويدان كمال لـ “كلنا شركاء” بما يخص عملية الاستفتاء في الإقليم بأنه عملية ديمقراطية تلجأ اليها الدول والشعوب لاتخاذ القرارات المصيرية وهو حق مشروع لكل الشعوب تضمنه القوانين الدولية.

وقال كمال “لذا نحن نؤيد ونحترم القرار الذي يتخذه الشعب الكردي وندعم نتيجته ونتمنى ألا يتم التحكم بنتائجه بغرض تحقيق أهداف حزبية ضيقة وأن يكون هذا الاستفتاء بادرة خير للشعب الكردي ولشعوب المنطقة ككل”، ولكن ما كنا نتمناه هو ان يتم فتح المعبر الحدودي بين الإقليم وروجافا الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي الكردستاني قبل الاستفتاء لان الاستفتاء مهم بالنسبة لشمال سوريا كما هو مهم لكردستان العراق.

وتابع الحديث بأنه “من المهم جداً ان يتحكم شعب الاقليم بمصيره بعد عملية الاستفتاء وان يطلب من قياداته المضي قدما في التنسيق مع الاجزاء الأخرى من كردستان لعقد المؤتمر القومي الكردي بهدف حماية المشروع الديمقراطي الذي يقوده الكرد في المنطقة، ذاك المشروع القائم على مبدأ أخوة الشعوب وتحقيق الوحدة الكردية ودعم المطالب الكردية في الاجزاء الاخرى لا الضغط عليها”.

واستدرك ممثل الإدارة الذاتية بالإشارة إلى وجود اختلاف في الحالة الكردية بين الأجزاء الأربعة من كردستان وطبيعة معالجة القضية الكردية في كل جزء ونطالب المجتمع الدولي باحترام ارادة المكونات الأخرى في الإقليم وحمايتهم من المشاريع العنصرية التي قد تطبقها تركيا وإيران بحقهم.

وبما يتعلق القضية الكردية في سوريا قال “بالنسبة لنا نرى ان الحل في سوريا يختلف ويتمثل في الفدرالية الديمقراطية لعموم سوريا وروجافا أي شمال سوريا على وجه الخصوص”.

وختم جاويدان الحديث قائلاً: نحن رسالة سلام وسندعم وندافع عن حقوق كل شعوب المنطقة، وما حصل في شمال سوريا أثبت جهوزيتنا لمساندة ودعم حقوق الانسان كما فعلنا عندما تدخلنا لحماية الكرد الايزيديين وحضنا الالاف من المهجّرين واللاجئين من الكرد والعرب وما نزال، وحاربنا إرهاب داعش نيابة عن الانسانية جمعاء.