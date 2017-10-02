أرسلوا رسائل (واتساب) الصوتية من دون دخول التطبيق

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على الرغم من أنّ الميزة موجودة منذ فترة طويلة في أجهزة “أندرويد”، إلا أن كثيرين لا يعرفون أنهم قادرون على إرسال رسائل صوتية عبر “واتساب” دون أن يحتاجوا لدخول التطبيق، خصوصاً أن لهذه الطريقة الكثير من الإيجابيات مثل استخدام يد واحدة في وقت الانشغال.

ومن أجل الاستفادة من هذه الميزة يكفي امتلاك جهاز يعمل بنظام التشغيل “أندرويد”، ثم الدخول إلى مساعد “غوغل”، عند ذلك يكفي أن تقولوا “أوك غوغل، أرسل رسالة صوتية” من أجل إعطائه الأمر بفتح مساحة الرسائل.

بعد ذلك أخبروا المساعد الصوتي باسم الشخص الذي تريدون أن ترسلوا له الرسالة حتى يجد الرقم، بعد ذلك اتبعوا التعليمات التي يقترحها المساعد، ثم أنهوا ذلك بالقول “أوك غوغل، أرسل”، وستصل الرسالة إلى الشخص المطلوب.

وفي حال قرّرتم التراجع عن إرسال الرسالة قبل إرسالها، فقط قولوا “إلغاء” وسوف يرد عليكم المساعد الصوتي بأنه لا توجد مشكلة وسوف يلغي المهمة، كما يمكنكم اختيار رقم واحد من بين أرقام عدة إذا كان لدى الشخص أكثر من رقم.

https://youtu.be/J8EftC_bwWM