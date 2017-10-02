من هم النجوم السوريون الأكثر متابعة عبر (تويتر)؟

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النجوم السوريون كغيرهم من نجوم الوطن العربي، أصبحوا يركّزون بشكل كبير على مواقع التواصل خلال الفترات الأخيرة، لأنها منبر للتواصل المباشر، عدا عن كونها وسيلة إعلامية لنقل ما يريدونه، حيث تحولت حساباتهم إلى مصدر لأخبارهم الحقيقية بعيدًا عن الشائعات، وربما أيضًا إلى أماكن للهجوم أو تصفية الحسابات مع آخرين، عدا عن التغنّي بإعجاب الجمهور.

“تويتر” الأقل متابعة

ويعدّ موقع “تويتر” من أقل المواقع التي يحظى بها النجوم بمتابعة الجمهور، نظرًا لعدم شعبية الموقع في الوطن العربي، مقارنة بـ “فيسبوك” و”انستغرام”، التي تعدّ مواقع يسهل التعامل معها بنظر الجمهور، أكثر من “تويتر” المحدد بعدد الحروف وغيرها. هذا ما يفسر ابتعاد العديد من النجوم السوريين عن “تويتر” في البداية، وإقبالهم عليه مؤخرًا وتركيز نشاطهم فيه بشكل كبير لزيادة عدد المتابعين.

وتختلف طريقة إدارة النجوم لحساباتهم الرسمية على ” تويتر” حيث يعمد الكثير منهم لإدارة حساباتهم بأنفسهم، ومنهم شكران مرتجى والتي تعد من الفنانات النشيطات على “تويتر”، بينما يعمد آخرون للاستعانة بأشخاص تقنيين ومساعدين صحافيين، لمساعدتهم في متابعة ما يُنشر على الصفحة والتدخل لحذف المسيء، وخصوصًا في أوقات انشغال الفنان.

كما عمد عدد من الفنانين لتوثيق حساباتهم، من أمثال شكران مرتجى، وقصي خولي، ونسرين طافش، وسلاف فواخرجي وغيرهم، بينما لا زالت حسابات عدد آخر من النجوم غير موثقة، مثل باسم ياخور.

قصي خولي في المقدمة، ونسرين طافش ثانية، وكندة علوش ثالثة

أما في موضوع الترتيب فيحتل النجم السوري قصي خولي المرتبة الأولى بين الممثلين بحسب ماذكره موقع سيدتي، من حيث عدد المتابعين على ” تويتر”، حيث إنه يركز نشاطه بشكل كبير على هذا الموقع، كما أنه يحظى بأعداد مميزة من المتابعين على مواقع التواصل الأخرى، واستطاع قصي جمع 561 ألفًا من المتابعين على “تويتر”، بفارق كبير عن نسرين طافش، التي حلّت في المرتبة الثانية بـ 308 آلاف متابع، أما النجمة كندة علوش المقيمة في مصر فحلت في المرتبة الثالثة بـ 290 ألفًا من المتابعين .

تيم وشكران وجيني ومكسيم، بأكثر من مئة ألف متابع

كما استطاع كل من النجوم: تيم حسن، وشكران مرتجى، وجني اسبر، ومكسيم خليل، حصد أكثر من مئة ألف متابع على “تويتر”، حيث حل تيم بالمرتبة الرابعة بـ 178 ألف متابع، وجاءت شكران خامسة بـ 162 ألف متابع، بينما حل مكسيم خليل سادسًا بـ 145 ألفًا من المتابعين، وجاءت جيني اسبر بالمرتبة السابعة بـ 114 ألفًا من المتابعين.

ويبدو وجود تيم حسن في المرتبة الرابعة مفاجئًا لجمهوره قياسًا بالشعبية الكبيرة التي يحظى بها على مستوى الوطن العربي.

أمل عرفة، وباسم ياخور، ووائل شرف، وكندة حنا، وسوزان نجم الدين، بأقل من 100 ألف

وحازت النجمة أمل عرفة على ثمانية وثمانين ألفًا ومئتين من المتابعين في المرتبة الثامنة، بينما حاز باسم ياخور على حوالى 67 ألفًا في المرتبة التاسعة، وجاء وائل شرف في المرتبة العاشرة بثمانية و عشرين ألفًا ومئتي متابع، وحلّت كندة حنا بالمرتبة الحادية عشرة بواحد وعشرين ألفًا وستمئة متابع، كما جاءت سوزان نجم الدين بالمركز الثاني عشر بواحد وعشرين الفًا ومئتي متابع .

أرقام قليلة لسلاف وسلافة وعابد

ويبدو مفاجئًا حصول النجمتين سلاف فواخرجي، وسلافة معمار، على أرقام قليلة من المتابعين، حيث حظيت سلاف بثمانية آلاف وسبعمئة وأربعة عشر متابعًا، وسلافة على ستة آلاف ومئة متابع، وعابد فهد على حوالى ثلاثة عشر ألفًا من المتابعين.

وكانت سلاف قد انضمت قبل حوالى العام لمواقع التواصل الاجتماعي.