استقالة قائد تحرير الشام وتعيين (الجولاني) بديلاً له

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلنت هيئة تحرير الشام مساء اليوم الأحد، عن تعيين (أبي محمد الجولاني) قائداً لها بعد استقالة قائدها العام (أبو جابر الشيخ).

وأصدرت الهيئة قراراً لمجلس الشورى الخاص بها ونشرته عبر معرفاتها الرسمية، يقضي بقبول استقالة المهندس هاشم الشيخ (أبو جابر) من مسؤوليته كقائدٍ عامٍ للهيئة، وتكليف نائبه “أبي محمد الجولاني” بتسيير أمور الهيئة في الوقت الراهن.

وقضى القرار الذي أصدره “مجلس الشورى” بعد اجتماعٍ له بتعيين القائد الأسبق “أبو جابر” رئيساً لمجلس الشورى.

و”أبو جابر الشيخ” الذي قاد حركة أحرار الشام بعد مقتل قادة الصف الأول عام 2014، انشق مطلع هذا العام عن الحركة وتسلم قيادة “تحرير الشام” منذ تأسيسها.