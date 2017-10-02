د. عبد الحميد سلوم: استفتاء كردستان.. حق تقرير المصير ينطبق للتحرُّر من الاستعمار ولا ينطبق داخل الدول

د. عبد الحميد سلوم: كلنا شركاء

حينما نتحدّث عن حق تقرير المصير (وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي) للخلاص من الإحتلال والاستعمار، فهذا شيءٌ، وحينما نتحدّثُ عنه داخل الدول لِمنحِ تقرير المصير على أسسٍ عُرقية أو قومية أو دينية أو مذهبية، فهو شيء آخرٌ.. تقرير المصير هو حقٌّ للشعوب الراضخة تحت نير الاستعمار، ولكنه ليس حقٌّ لِمكونات الشعوب داخل بُلدانها..

ليس هناك خلافٌ على “تقرير المصير” كمبدأ، ولكن هناك كل الخلاف على أحقيتهِ ، وأينْ، وجواز تطبيقهِ ومكانهِ وكيفيته، وذلك داخل الدول.. مفهوم تقرير المصير داخل الدول إنما هو مفهوم مطّاطيٌ واسعٌ، تماما كما مفهوم التفسيرات الدينية.. فهذه أيضا مطّاطة وتختلف من مرجعية دينية لِأخرى ومن شيخٍ لِآخرٍ، بحسب رؤية كل مرجعية وتبعيتها ومصلحتها!.. ولذلك كم عِشنا في السنين الأخيرة الصراعات بين مشايخ الدين والمرجعيات الدينية وتناقضاتها الفظيعة بالفتاوى والتفسيرات الدينية التي بلغتْ أحيانا حد الشتائم بين تلك المرجعيات والشيوخ.. بل وهدْرِ البعض لِدماء البعض..

إذا مفهوم ” تقرير المصير” داخل البُلدان هو أمرٌ مُختَلَفٌ عليه جدا وعلى مفهومه وكيفية تطبيقه (تماما كما هو الاختلاف على مفهوم الإرهاب وتفسيراته بِحسب مصلحة كل طرف)، ولا يمكن القول أن هذا كما آية قرآنية هذه كلماتها وحروفها وقواعدها ولا يجوز الحياد عنها حين القراءة!.. هناك مبدأ عام في القانون الدولي عنوانه (مبدأ تقرير المصير) ولكن هناك مئات التفسيرات لكيفية تطبيقهِ وأينْ ولِمَنْ، وإن كان ينطبق داخل البُلدان المُستقلّة وذات السيادة!..

فإن كان سيُسمَح لِكلٍّ مُكوِّنٍ عرقيٍ أو قوميٍ أو مذهبيٍّ أو دينيٍ، بتقرير مصيره كيفما يرغب في داخل كل دولة فهذا يعني أننا لن نجد دولة في هذا العالم إلا وستصبح عشرات الدويلات، وهذه الدويلات ستتشظّى أيضا إلى عشرات الدويلات، وهكذا يصبِح الأمرُ كما تشاطُر الذَرّة!..

لِنتصوّر لو أنّ كل مُكوِّن عُرقي أو قومي أو ديني أو مذهبي أو طائفي في الولايات المتحدة الأمريكية سوف يطالب بتقرير المصير، فكَم دويلة سوف يُصبح عدد الدويلات في الولايات المتحدة التي هي خليط واسع من المهاجرين من شتّى أقصاء المعمورة؟!.

أكراد العراق يريدون اليوم الاستقلال ويتذرعون بِمبدأ تقرير المصير، وكأنهم يرزحون تحت نير الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي، فلو كان الأمر كذلك لَقُلنا حقّهم التحرُّر، ولكن هُم جزءٌ من شعب العراق الذي يضمُّ مكونات متعددة غير الأكراد.. وإن كانوا يشعرون بالإجحاف والظلم (وهذا غير صحيح) فمن حقِّهم المطالبة بِرفعِ ذلك عنهم ومساواتهم بكل أبناء الوطن، وأما أن يطالبوا بالاستقلال فهذا مقدمة لتفتيت العراق أوّلا، وهذا أمرٌ خطير..

ثمّ لو افترضنا أن إقليم كردستان العراق حظي بالاستقلال، فماذا لو أن العرب ضمن هذا الإقليم طالبوا بتقرير المصير أيضا والاستقلال عن إقليم كردستان؟. كيف سيتعاملون معهم حينها؟. ألَن يعتبرونهم حركة انفصالية ويقمعونهم بالقوة؟. وماذا لو أن التركمان أيضا داخل إقليم كردستان طالبوا بتقرير المصير؟. ومذا لو طالب الأكراد الشيعة والأكراد العلويون والإيزيديون داخل إقليم كردستان لاحقا بالاستقال!!..

إذا مسألة تقرير المصير داخل البُلدان هي أشبه بِحقلِ الألغام، وإن كنّا سنأخذ هذا المبدأ على عموميته، ودون مراعاة لوحدة البُلدان والدول والشعوب، فحينها سوف يحقُّ لِكلِّ مُكوِّنٍ إثني أو عُرقي داخل كل دولة أن يطالب بتقرير المصير.. وسوف يحقُّ لِكل مُكوِّن ديني أو مذهبي المُطالبَة بتقرير المصير.. وسوف يحقُّ لكل قبيلة المطالبة بتقرير المصير.. وسوف يحقُّ لكل عشيرة في القبيلة المطالبة بتقرير المصير(فلا يوجد عشيرة في سورية، حتى لا نقول قبيلة، إلا وعدد أبنائها أكثر من عدد سكان بعض الدول، كما دولة البحرين أو قَطر أو الكثير من البُلدان في العالم الأعضاء في الأمم المتحدة) .. وسوف أخيرا يحق لِكلِّ عائلة في العشيرة المطالبة بتقرير المصير.. وهكذا دواليك ، لأن مفهوم تقرير المصير بِداخل الدُّول مفهومٌ مطّاطْ جدا ويمكن مطّهُ بِحسب الرغبة والمصلحة الخاصّة والنزعات والأهواء.. وحينها هل ستبقى لدينا دول في هذا العالم؟!..

أعيدُ ثانية، أن تقرير المصير حينما يكون الشعبُ مُستعمرا من قوّة احتلال، هو حق مشروع كما هي حالة الشعب الفلسطيني، والغريب أن المُحتل الإسرائيلي يؤيد (استقلال) إقليم كردستان ولكنه يرفض أن يمنح الشعب الفلسطيني حقه في الاستقلال وبناء دولته الخاصة به، وهو الشعب الوحيد المتبقي في هذا العالم الذي ما زال يخضع للإحتلال!.. إذا المسألة ليست (حق تقرير مصير) وإنما هي مسألة سياسية هدفها تفتيت العراق بِدعم خارجي واستجابة قيادة الإقليم لذلك..

فكَمْ حصل في هذا العالم التذرُّع بحق تقرير المصير لخدمة أغراض سياسية، أو بسبب صراعات سياسية لا علاقة لها بمفهوم تقرير المصير، وإنما هدفها تصفية حسابات وصراعات سياسية بين قِوى عالمية!..

هذه الحالة عشناها في عدة مناطق بالعالم، في تيمور الشرقية (حيث تمّ تقسيم الجزيرة الواحدة وإقامة جمهورية مستقلة فوق الجزء الشرقي بِدعمٍ من البرتغال التي كانت الدولة المُحتلّة واستمرت بِذات النفوذ القوي في تيمور الشرقية)..

وفي كوسوفو( حيث دعمَ الغرب استقلاله عن صربيا لإضعاف صربيا كحليفة لروسيا وتسجيل نقطة انتصار عليها)..

ونعيشها في الصحراء الغربية (التي هي أساسا وتاريخيا جزءا من المغرب العربي) ولكن الصراعات السياسية بين المغرب والجزائر ودول المنطقة قد حوّلتها بِنظرِ البعض إلى مسألة تقرير مصير!..

وتأكيدا على أن حق تقرير المصير يُستغلُّ لِأغراض سياسية ولإضعاف وتفتيت الدول، هي مسألة إقليم “بيافرا” في جنوب نيجيريا، فقد كانت هناك بالماضي حركة انفصاليةدامت من أيار 1967 حتى كانون ثاني 1970 ونشأت عندما حاول سكان إقليم “بيافرا” الانفصال عن نيجيريا وتكوين دولة مستقلة خاصة بعِرقيةِ قبيلة ( الإيبو) في فترة الحرب الأهلية النيجيرية ثم أُخمِدت عسكريا من الحكومة المركزية، ولو أرادت القِوى العالمية المؤثِّرة استقلال ذاك الإقليم لَحَصَل ذلك، ولكنهم لم يشاؤوا حينها (رغم أن عدة دول إفريقية اعترفت باستقلال إقليم بيافرا) واليوم هناك أحاديث جديدة عن عودة مشكلة إقليم “بيافرا” للواجهة..

وحينما أرادوا تقسيم السودان فقد فعلوا، ولو وقفوا ضد ذلك لما كان هناك تقسيم للسودان!..

في نيجيريا (التي أمضيتُ سنتين فيها كقائم بأعمال السفارة) ثلاثة أعراق رئيسية وهي (الإيبو، واليوروبا، والهاوزا).. ونيجيريا تعدادها يقارب 160 مليون نسمة (نصفهم من المسيحيين ونصفهم من المسلمين) فَلنتصوّر لو أن كل قبيلة أو طائفة ترفع شعار مبدأ تقرير المصير وتريد تكوين دولة مستقلة عن الجسَد النيجيري؟!.

إنني كعروبي وقومي ضد انفصال أي جزءٍ من أي بلدٍ عربيٍ ليُصبِح دولة أو دويلة جديدة مستقلة، فكفانا تفتيتا وانقساما وتشرذما، ومن هنا أرفض استقلال الصحراء الغربية وأطلب عودتها كجزْء من دولة المغرب العربي، رغم رأيي بالنظام المغربي الحاكِم، ولكن الأنظمة شيئا وضرورة الحفاظ على وحدة البُلدان العربية هو شيء آخر!..

لَعلّهُ كان هناك خطئٌ في التعامُل مع المواطنين الأكراد في كلٍّ من سورية والعراق ولِعقودٍ طويلة، ولكن هذا الخطأ تمّ تصحيحه في العراق، وكذلك تمّ تصحيحه في سورية حينما تمّ منح الجميع الجنسية السورية في أواخر آذار 2011 ولكافة الأكراد الذين كانوا موضع خلاف!.. أما أن يصِل الأمر لحدِّ المطالبة بالاستقلال بذريعة حق تقرير المصير، فهذا تقسيم وليس استقلال، لأن تقرير المصير في الحالة العراقية، وحى السورية مسألة جدلية جدا ونسبية جدا، ولا يمكن القول أن مفهوم الأكراد وتفسيرهم لِحق تقرير المصير هو الصح وغيرهم هو الخطأ .. هذه مسألة، وكما أشرتُ، جدلية جدا، ونسبية جدا، ومطّاطة جدا، طالما الأمر يتعلّق باستقلال أو انفصال جزءٍ من أجزاء الوطن الواحد!..

ومن هنا علينا الحذَر الشديد والتفريق بين طبيعة ومفهوم تقرير المصير للشعوب والبُلدان الواقعة تحت الإحتلال ، وبين تقرير المصير داخل الدُول ذاتها وبين أبناء الشعب الواحد، فهُنا لا ينطبق مفهوم تقرير المصير وإنما مفهوم التفتيت والتقسيم!.. ومهما حاولنا إضفاء الحلاوة على الكلام والتلاعب بالكلمات والمُفردات فسوف يبقى مفهوم (تقرير المصير) داخل الدولة حالة انفصالية وتقسيمية..

لقد قرأنا في منهاج الماجستر في جامعة ” سانت جون” في نيويورك، عن مبدأ “مونرو” وهو الرئيس الخامس للولايات المتحدة من 1817 إلى 1825 ، وقد نادى مبدأ مونرو باستقلال كل دول نصف الكُرة الغربي الأمريكية وتمتُّع شعوب هذه الدول بِمبدأ “تقرير المصير” من الاحتلال الأوروبي، ولكنه لم يدعو إلى تقرير المصير بعدها داخل هذه الدول الأمريكية وداخل الشعب الواحد، لأن هذا يُصبِح تفتيتا!.. إذا منذ بدايات القرن التاسع عشر كان مفهوم تقرير المصير هو التحرُّر من الاستعمار..

وحينما صدر بيان أو إعلان الاستقلال الأمريكي ( Declaration of Independence ) في 4 تموز عام 1776 الذي كتبهُ الرئيس توماس جيفرسون فقد جاء فيه: ” أن المستعمرات الأمريكية الثلاثة عشر المتحارِبة مع بريطانيا العظمى قد اصبحت ولايات مُستقِلة “.. إذا أصبحت ولايات مُستقلة عن المُحتل الأجنبي البريطاني، وتخلّصت من الاستعمار، وهذا هو جوهر وروح تقرير المصير، الخلاص من الاستعمار والمُحتل الأجنبي، وليس تفتيت الدول وتقسيمها بذريعة تقرير المصير!..

تقرير المصير اقترنَ منذ القرن السابع عشر بتعبير “حرية الإرادة”، وقد عرّفهُ معظم المفكرين بأنه: ( حق الشعب في أن يختار شكل الُحكم الذي يرغب العيش في ظلهِ أو السيادة التي يريد الانتماء إليها) .. ولم يقُل حق مكونات الشعب، أو حق كل مُكوِّن من مكونات الشعب أن يختار شكل الحُكم الذي يرغب العيش في ظله أو السيادة التي يريد الانتماء إليها.. لأنهُ لو أصبح الأمر كذلك لما كانت هناك دُولا!..

حرية التعبير داخل الدول هو حق مشروع من حقوق الإنسان ولكن هذا لا يرقى إلى حرية التقسيم.. من حق كل إنسان التعبير عن رأيه في شؤون بلدهِ، واقتراح شكل الحُكم المناسب والأفضل، وانتقاد حكومته ومسئوليه، وحتى شتمِهم إن كانوا من اللصوص والفاسدين وعديمي الضمير الذين يدعسون بأوزانهم الثقيلة على كل مفاهيم العمل المؤسساتي وعلى الأقدمية والتراتبية والأحقية والمعايير وتكافؤ الفُرص ويسندون الصلاحيات لسائقين جهلة لا يحمل واحدهم أي مؤهّل علمي، وتحكم سلوكهم عقلية وسلوك العصابات.. فهنا حرية التعبير حقٌّ مشروع وكذلك السعي بكل السبُل السلمية لتغيير هكذا مسئولين ومحاسبتهم، ولكن هذا شيء والمطالبة بتقسيم أي بلدٍ هو شيء آخر، وهذا لا يدخل في إطار حرية التعبير، وحريتك تنتهي حينما تبدأ حرية غيرك.. فلا يمكنك القول أريد التقسيم عملا بحرية التعبير، ففي هذا اعتداء على حرية من لا يقبلون التقسيم!..

والأكراد هُم مُكوِّن من مكونات شعب العراق، وكذلك من شعب سورية وحينما يطالبون بالاستقلال فهُم ينسفون كل معاني تقرير المصير، وحرية التعبير!..

بل إنّ كافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تحدثت عن تقرير المصير، فقد أشارت إلى حق “الشعوب” في ذلك وقصدتْ الخلاص من الاستعمار، وحق ” الشعوب ” بالاستقلال السياسي عن المُستعمِر، وسيطرتها على ثروات بلادها ومواردها الاقتصادية، ولم تتحدث عن شيء اسمه تقرير مصير داخل البلد الواحد على أسس عرقية وقومية ودينية وطائفية وجغرافية ، فهذه مسائل خطيرة وإن بدأت فلا أحدا يعرف أين ستنتهي.. ربما بمطالبةِ كل عائلة بتقرير المصير…

لقد أصدرتْ الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1960 القرار رقم 1514 الخاص بمنحِ الاستقلال للبُلدان والشعوب “المُستعمَرة” ، وكان هذا القرار هو الأساس لكافة القرارات اللاحقة المتعلقة بتقرير مصير الشعوب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتي عبّر عنها جميعا قرار الجمعية العامة 2625 عام 1970 ..

من حق كافة مكونات الدولة الداخلية، بعد الاستقلال من الاستعمار، المشاركة في السُلطة وممارستها، وإقامة شكل الحكم وطبيعة المؤسسات الوطنية التي يرغبونها، بشكلٍ ديمقراطي وحُرٍّ، ولا يحقُّ لِجهة واحدة ، وبموجب القانون الدولي، أيٍّ كانت أن تحتكر ذلك لوحدها ..

حق تقرير المصير لا ينطبق على الأقليات (مهما كانت طبيعتها) والمطالبة بالانفصال استنادا لذلك.. ولكن حقوق الأقليات يجب أن تُصان وتُحترم داخل كل دولة، استنادا على حقوق الإنسان وكافة الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومرورا بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومخرجات مؤتمر طهران لحقوق الإنسان، وانتهاء بِمخرجات مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان عام 1993 ..

لقد عمِلتُ في المنظمات الدولية في نيويورك وفي جنيف، ولم أعهد خلال تجربتي تلك، ومشاركتي في الأعمال التحضيرية لمؤتمر حقوق الإنسان الذي انعقد في فيينا في صيف 1993 ، أن هناك من تحدّث عن حقوق الأقليات في إطار تقرير المصير، وإنما في إطار احترام حقوق الإنسان، وذلك باستثناء الصراع بين الباكستان والهند حول ولاية جامو وكشمير، حيث تعتبرها الباكستان مُحتلة وتطالب بتطبيق حق تقرير المصير عليها، بينما ترفض الهند ذلك وتعتبرها جزءا من أراضيها!..

وحتى خلال الحرب الباردة فقد كانت الولايات المتحدة تُحرِّض ضد الاتحاد السوفييتي انطلاقا من المُطالبة باحترام حقوق الإنسان، وإثارة كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان!.

ففي داخل الدول يكون الحديث عن حقوق الإنسان والمطالبة بتطبيق حقوق الإنسان المدنية والسياسية، وكل ما يتفرع عن ذلك، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكل ما يتفرع عن ذلك أيضا، ولكن لا يصل الأمر إلى حد تقرير المصير لكل مُكوِّنٍ في المجتمع!.

لقد أشرتُ في مقالٍ سابقٍ أنه في سورية وبعد إنجاز الحل السياسي وفقا للمرجعيات الدولية وابرزها بيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 فيمكن توسيع صلاحيات الإدارة المحلية في كافة المحافظات السورية وليس لِمُكوِّنٍ قومي أو مذهبي أو ديني بِعينهِ داخل كل محافظة..

فيمكن (والحديث هنا مختصرٌ جدا لأنه لا يُمكن الحديث عن التفاصيل) أن يكون في كل مُحافظة مُحافظٌ منتخب من أبناء المحافظة له السيادة الكاملة بالمحافظة، وكذلك مجلس محافظة مُنتخَب أصولا وديمقراطيا، يساءِل ويحاسِب ويتابِع ويضع الخطط التنموية للمحافظة، ومجالس بلديات منتخَبة ، ومهمتهم في الدرجة الأولى كيفية تنمية وتطوير المحافظة، وذلك ضمن وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وسيادتها..

وبما أن الحَسَكة هي محافظة سورية وفيها تعددية عُرقية ودينية ومذهبية (كما كل المحافظات السورية)، فهناك أغلبية كردية، وهناك مُكوِّن عربي، وسرياني وآشوري وكلداني وأرمني، وهناك مسيحيون ومسلمون وووو (تماما كما هو الحال في كردستان العراق) ، فلا يمكن أن يتحدث كل مكوِّن من هؤلاء عن تقرير المصير، ولكن حينما تتطور وتتوسع تجربة الإدارة المحلية، كما أسلفتُ، فحينها تتمتع محافظة “الحسكة” بكافة مكوناتها، وكما أية مُحافظة سورية أخرى، بكل الامتيازات وعلى أساس المُواطنَة وليس على أساس الانتماء العرقي أو القومي أو الديني والمذهبي ..

إذا علينا التفريق بين حق تقرير المصير الذي دعتْ إليه المنظمة الدولية والجمعية العامة، وهو تقرير المصير للشعوب الخاضعة للاستعمار، وليس لِمكونات الشعوب داخل الدول.. بل أن الجمعية العامة أكدت حتى على شرعية النضال والكفاح حتى الاستقلال للشعوب الخاضعة لسيطرة الاستعمار، وبأية وسيلة، كما يحصل اليوم في فلسطين المحتلة ..