بالصور… الإدارة الذاتية تحتفل بذكرى (عاشوراء) في حلب للمرة الأولى

زياد عدوان: كلنا شركاء

أقامت الإدارة الذاتية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب يوم الأحد 1 تشرين الأول/أكتوبر، ولأول مرة، احتفالية بمناسبة يوم العاشر من محرم “عاشوراء”.

وحضر الاحتفالية التي أشرف عليها مكتب “ملتقى الأديان” التابع لمجلس سوريا الديمقراطية فرع حلب، عدد من المسؤولين في الإدارة الذاتية بالإضافة لممثلين عن مجلس اتحاد العلويين في مدينة عفرين، فضلاً عن حضور ممثلين عن الديانة المسيحية والطائفة الإيزيدية وعدد من المدنيين.

وتركزت الكلمات التي ألقيت خلال الاحتفالية على أهمية وحدة الأراضي السورية في المرحلة الحالية، للتصدي للهجمات المستمرة من قبل ما أسموه “الاحتلال التركي” لمناطق شمال سوريا، بالإضافة للعمل على بناء وطن ديمقراطي يضمن حقوق كافة مكونات الشعب وأن يكون فيدرالياً بعيداً عن المركزية، على حد زعمهم.

وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يقام فيها إحياء لذكرى عاشوراء في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية بمدينة حلب، وخصوصاً في حي الشيخ مقصود والذي يشهد تنازعاً بين قبل النظام والإدارة الذاتية والتي تحرص على المحافظة على الحي الذي يكتسب أهمية لديها، إضافة للأحياء الشرقية الستة التي تسيطر عليها.

وشهدت معظم الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام وميليشياته في مدينة حلب خلال الأيام العشرة الأوائل من شهر محرم إقامة “مجالس العزاء الحسيني”، بالإضافة لممارسة طقوس يوم عاشوراء في مساجد حلب.