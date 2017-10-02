حلب تُشيّع 5 قتلى لـ (لواء القدس)

زياد عدوان: كلنا شركاء

قُتل 14 عنصراً من ميليشيا لواء القدس الفلسطيني على أطراف مدينة دير الزور يوم السبت 30 أيلول/سبتمبر، فيما شيعت ميليشيا لواء القدس في مخيم النيرب بمدينة حلب، يوم أمس الأحد، خمسة عناصر من المجموعة التي قُتلت خلال المعارك الدائرة في مدينة دير الزور.

وحضر مراسم تشييع القتلى الخمسة، ومن بينهم قيادي عسكري في ميليشيا لواء القدس ويدعى “محمود أيوب”، عدد من المدنيين إضافة لعناصر من ميليشيا لواء القدس.

ونقلت مصادر إعلام موالية للنظام أن مخيم النيرب في مدينة حلب شهد اليوم تشييع عدد من قتلى ميليشيا لواء القدس سقطوا على جبهات القتال في مدينة دير الزور، ونوهت المصادر إلى أن التشييع لم يشهد إطلاق الرصاص الحي خلال نقلهم للدفن.

والقتلى الخمسة ينحدرون من مدينة حلب وريفها وهم “محمد عبد القادر رافع، محمود محمد أيوب، محمود محمد حميدة، أحمد فايز جقل، أحمد المحمد”.

وذكر المراسل الحربي التابع للنظام “عامر دراو” أنه تُقبل التعازي بمقتل عناصر ميليشيا لواء القدس الخمسة في مقر نائب قائد الميليشيا في مخيم النيرب.

وارتفعت أعداد القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا لواء القدس خلال الآونة الأخيرة بعد مشاركته في معارك السيطرة على مدينة دير الزور وريف حمص الشرقي، الأمر الذي جعل أعداد المنتسبين للميليشيا تنخفض بعد الخسائر التي لحقت بها إثر مقتل العشرات من عناصره.