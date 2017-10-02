(الجربا) يلتقي الأمين العام للجامعة العربية

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

التقى رئيس تيار الغد السوري، أحمد الجربا، يوم أمس الأحد 1 تشرين الأول/أكتوبر، الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، لبحث الأوضاع الراهنة في سوريا.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لتيار الغد، بأن “الجربا” و”أبو الغيط” ناقشا في لقائهما مسار العملية السياسية السلمية في سوريا، إضافة لاتفاقي خفض التصعيد في ريف حمص والغوطة الشرقية والذي تم برعاية مصرية، والحرب على تنظيم “داعش”.

كما بحث الطرفان التواجد العربي في المنطقة الشرقية من سوريا، والعمل على الحفاظ على الهوية العربية في تلك المنطقة، وسبل دعم العرب في حربهم ضد تنظيم “داعش” والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

ومن جانبه أكد الأمين العام للجامعة العربية على ثوابت موقف الجامعة تجاه الأزمة السورية.

نص البيان كاملاً:

التقى رئيس تيار الغد السوري السيد أحمد الجربا يوم الأحد 1 أكتوبر 2017 بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، مع معالي الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط، لبحث الأوضاع الراهنة في سوريا.

في بداية اللقاء أشاد السيد الجربا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة العربية ومعالي السيد أحمد أبو الغيط لوقف نزيف الدم السوري والدفع نحو الحل السياسي للأزمة.

وناقش السيد أحمد الجربا مع معالي الأمين العام للجامعة العربية مسار العملية السياسية السلمية في سوريا، إضافة لاتفاقي خفض التصعيد في ريف حمص والغوطة الشرقية والذي تم برعاية مصرية، والحرب على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وتطرق السيد الجربا إلى النتائج والتوصيات الصادرة عن الملتقى التشاوري الأول للقبائل والقوى السياسية العربية السورية في المنطقة الشرقية ( دير الزور – الرقة –الحسكة ) والذى احتضنته القاهرة في الفترة من 19 سبتمبر / أيلول : 20 سبتمبر / أيلول الماضي، وبحث التواجد العربي في المنطقة الشرقية من سوريا والعمل على الحفاظ على الهوية العربية في تلك المنطقة والحفاظ على ديمغرافيتها، وسبل دعم العرب في حربهم ضد تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية، وتداعيات الأزمة بين الحكومة الإتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق حول الاستفتاء الأخير في الإقليم.

بدوره أكد الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط على ثوابت موقف الجامعة تجاه الأزمة السورية والتي تتمثل في أربع نقاط رئيسية، الأولى، تأييد كل ترتيب أو اتفاق أو جهد يكون من شأنه حقن دماء السوريين وحماية المدنيين وادخال المساعدات الانسانية إلى المناطق المحاصرة، والثانية، رفض أي ترتيبات من شأنها أن تؤدى إلى تقسيم سوريا أو الاخلال بوضعيتها كدولة موحدة، والثالثة، أن سوريا المستقبل يجب أن تكون صاحبة سيادة حقيقية على أراضيها ولا مكان فيها للجماعات الإرهابية أو للمقاتلين الأجانب، والرابعة، أن أي ترتيبات مؤقتة يتم اتخاذها، على أهميتها الكبيرة فى وقف نزيف الدم، لا ينبغي. أن تكون بديلا عن المسار السياسي لتسوية الأزمة السورية بصورة شاملة وفقا لمقررات جنيف وعلى أساس قرار مجلس الأمن 2254.

حضر اللقاء معالي الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكى، وعضوا المجلس العربي في الجزيرة والفرات الدكتور فهد النجرس والمحامي عبد الستار الملحم، ومدير مكتب تيار الغد السوري في القاهرة السيد قاسم الخطيب.

المكتب الإعلامي لتيار الغد السوري

القاهرة

1 أكتوبر 2017