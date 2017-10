مترجم: هيمنة عائلة الأسد دامت بفعل عمل أجهزة المخابرات

أنشال فوهرا -فورين بوليسي- ترجمة: علاء الدين أبو زينة- صحيفة الغد

حلب، سورية- تعبث سيدرا وزهرة وفضيلة في الركام بعصا، غافلات كما يبدو عن قبح الدمار المحيط بهن. وتجلس البنات الصغيرات وسط قطع الخرسانة الساقطة، والأعمدة المنهارة، والسقف المدمر لما كان ذات مرة “مدرسة شيدو ميدو” في ضاحية الشيخ سعيد في حلب.

تسأل سيدرا: “هل جئتم لإعادة بناء مدرستنا؟”.

وسيدرا هي الأكبر بين الفتيات وقائدة المجموعة الصغيرة. وتقول: “الحرب انتهت، كما قيل لنا”، لكن جدران الغرف الصفية في المدرسة ما تزال مبقَّعة بالثقوب التي أحدثها الرصاص، وتتدلى الأرجوحة في بناء المدرسة عاطلة بدون ترميم، ولم يأتِ أحد لتقييم الضرر. وتسأل سيدرا: “متى سيعاد افتتاح المدرسة؟”.

ليست البنات الثلاث وحيدات في توقهن للعودة إلى المدرسة. في غضون دقائق من وصولي، تجمع حشد من العائلات في ساحة المدرسة، وأمطروني بالأسئلة والشكاوى. وقال رياض جادية، أحد سكان حي الشيخ سعيد: “سلاح الجو السوري أسقط قنابل البراميل”. وكان أبناؤه وأبناء شقيقه، الذين يعتني بهم الآن، يرتادون في مدرسة شادو ميدو.

تقع المدرسة المكونة من ثلاثة طوابق على الخط الأمامي للمعركة من أجل حي الشيخ سعيد، وهو حي في شرق المدينة الذي كان تحت سيطرة الثوار سابقاً. وقد زود المبنى الثوار برؤية مثالية لإطلاق النار على الجيش السوري الذي كان متمركزاً على بعد 650 قدماً بالكاد، ووفر مخبأ مثالياً لوقف تقدم قوات النظام. لكن الدفاعات في الجيب، التي عوقبت بالقصف الكثيف، انهارت في نهاية المطاف. وفي 12 كانون الأول (ديسمبر)، استسلمت المعارضة، ودخلت قوات النظام شرق حلب الذي كان تحت سيطرة المعارضة.

تمت استعادة حي الشيخ سعيد باستخدام العنف المفرط، لكن غضب العائلات التي التقيت بها هناك كان موجهاً للنظام والثوار بالمقدار نفسه. واتهمت قريبة جادية، فاطمة، الثوار بنهب وتخريب المدرسة وحملتهم المسؤولية عن جلب غضب الدولة. وقالت فاطمة: “المسلحون، جبهة النصرة -كانوا هنا، وبسببهم قُصِفت (المدرسة)”.

يوفر هذا الحي نافذة للإطلال على المنظومة العقلية السائدة لدى الكثير السوريين بينما يقوم الرئيس الأسد بتقوية سيطرته على البلد. وخلال زيارتي التي استمرت 10 أيام، قطعتُ أكثر من 600 ميل في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد، منطلقة من دمشق إلى حمص المروَّعة، ثم عبر منطقة الريف المبقعة بنقاط التفتيش التي يشغَلها جنود شباب ورجال ميليشيا في أزياء خشنة، والذين تعهدوا بالقضاء على مقاتلي “داعش” المختبئين في القرى المجاورة. وكان حي الشيخ سعيد محطة توقفي الأولى لدى وصولي إلى حلب، وردَّدت أصوات سكانه صدى مثيلاتها في أحياء المدينة الأخرى التي مزقتها الحرب، مثل أحياء الشعار، والصالحين والبستان والقصر. وفي كل مكان، كما يبدو، تُرك السوريون مع مشاعر المرارة من الحرب المستمرة لأكثر من ستة أعوام، ومع خيبة الأمل من معارضة مقسمة تصبح أكثر جهادية باطراد، وتوق لعودة الضرورات الأساسية للحياة.

ربما يكون النظام قد استعاد المناطق التي كان يسيطر عليها الثوار سابقاً في حلب، لكنه فعل القليل لإعادة الوظائف أو الخدمات الأساسية. وعلى سبيل المثال، يكسب رياض، عامل المياومة، 7.000 ليرة سورية في الشهر -حوالي 14 دولاراً حسب سعر الصرف الحالي. وهو ينفق ربع راتبه على المياه التي تعاني من الندرة هنا حيث لا تستطيع الحكومة ولا الهلال الأحمر العربي السوري توفير ما يكفي منها لتلبية الحاجات المحلية.

ويقول رياض: “لا توجد كهرباء. ونحن نشتري المياه من أصحاب الآبار الخاصة لأنه ليس هناك إمدادات مياه من الحكومة”.

من الواضح أن الجميع يندمون على الحرب ويأسفون لقيامها، ومن المفهوم أن سكاناً مثل هؤلاء، مهما يكن الجانب الذي وقفوا فيه أصلاً -إذا وُجد- أصبحوا يلومون الآن جميع الأطراف. ولكن، في حين فعل النظام القليل أو لا شيء من أجلهم، فإنهم يقبلون مع ذلك بفكرة أنه يمثل الفرصة الوحيدة لاستعادة ما يشبه الطبيعية لحياتهم. ويعرف سكان حي الشيخ سعيد إنهم إذا كانوا يريدون إعادة بناء مدرسة سيدرا وزهرة وفضيلة، فإن عليهم أن يعتمدوا في ذلك على الأسد.

جعلت هيمنة الجهاديين على المعارضة المسلحة أيضاً من الثوار هدفاً سهلاً يمكن أن تلقي اللوم عليه كل الأطراف، وليس دعاية النظام فحسب. وفي الشيخ سعيد، من السهل رؤية كيف أن التحالفات بين فصائل الجيش الحر وجبهة النصرة، منذ إعادة تسمية نفسها، قدمت هدية غير مقصودة لشرعية الأسد. وعندما أشارت فاطمة الجادية إلى “المسلحين”، فإنها لم تميز بين انتماءات الثوار الأيديولوجية، وإنما ربطت بين أي جرائم ارتكبها فرع القاعدة في سورية وبين الثوار ككل.

ليست هذه الديناميات فريدة من نوعها ومقتصرة على حلب، وإنما يتردد صداها في العاصمة أيضاً. فإلى الشرق من دمشق، ما تزال الحرب تتواصل في أحياء مثل جوبر، حيث يتنافس خليط من الفصائل الإسلامية والجهادية -وليس مع النظام فقط، وإنهما مع بعضها بعضاً أيضاً من أجل الهيمنة.

تقدم طبيعة المعارضة هنا، التي تقوم بقصف وسط المدينة بشكل متقطع، وإنما بلا جدوى، هدية أخرى للنظام. ويشكل حي باب شرقي المسيحي في المدينة القديمة، المعروف بحياته الليلية، من أهداف القصف المتكرر، حيث لم يكن الإسلاميون المسلحون المتمركزون على بعد بضعة أميال ليكسبوا أي قدر من التعاطف على الإطلاق.

في أحد البارات، جلسَت مجموعة من الشباب والشابات يشربون النبيذ ويدخنون النراجيل. وقال لي رجل بينما يشير إلى النازحين داخلياً الذين يعسكرون في الخارج على جانب الرصيف: “انظري، أموات يسيرون على الأقدام”. وتساءلتُ في نفسي عما إذا كان يحاول أن يغلف إنهاك الحرب بالنكات السقيمة ونصف ابتسامة.

واصل: “لقد أتيتِ في الوقت المناسب. هذه ذروة الموسم بالنسبة للإرهابيين”. وأضاف: “أصبح انتظار الحرب حتى تنتهي أشبه بانتظار غودو. إننا نسمع -لا نسمع قط، إننا نحس بقذائف الهاون وهي تُقذَف علينا. الجهاديون وأذنابهم موجودون في جوبر. وهم يهاجموننا بينما يتقاتلون فيما بينهم أيضاً. أي نوع من المعارضة هذا؟”.

بطبيعة الحال، ليس الإحساس السائد بأنه ليس هناك بديل للأسد مقتصراً على سورية فحسب. في الأسابيع القليلة الأخيرة، أصبحت جوقة متعاظمة من داعمي المعارضة السابقين يحثونها على التصالح مع استمرار حكم الأسد. وعمدت إحدى الدول العربية المعروفة بدعمها للمعارضة المسلحة إلى استدعاء المفاوضين من الثوار لتطلب منهم البحث عن استراتيجية جديدة. كما اعترف وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أخيراً بأن إجبار الأسد على ترك الحكم كمتطلب مُسبق لمحادثات السلام هو شأن غير واقعي.

لكن القبول المتنامي بفكرة أن الأسد سيبقى لا تعني أن الرئيس السوري قد انتصر على شعبه أو بلده. ثمة قسم من السوريين يُبرمون عهداً هادئاً مع أنفسهم بانتظار يوم آخر لتأكيد معتقداتهم السياسية. أما في الوقت الحالي، فإن الأولوية تُمنَح للسلام.

يقول لي صديقي الجديد في البار الدمشقي وهو يتحدث عن الجهاديين والثوار: “في الوقت الحالي، نحتاج إلى أن نحارب هؤلاء الأشخاص. لكن علينا بعد ذلك أن ننظر مرة أخرى فيما يجب عمله تالياً”.

حتى في المناطق التي أوفى فيها الأسد إلى حد كبير بوعده بجلب الاستقرار، يصعد الخوف والسخط من حكومته أحياناً إلى السطح. في حي موكامبو في غرب حلب، على سبيل المثال، تمتلئ المقاهي والمحلات بالزبائن من الطبقة الوسطى العليا. ويقدم الندُل الخدمة لمدخني النرجيلة.

ومع أن هذه المنطقة التي تشكل معقلاً للحكومة تعرضت لهجمات الثوار، فإن الدمار هنا لا يقترب مجرد اقتراب من مستوى الإبادة التي شهدها القسم الشرقي من المدينة. وعلى عكس الليالي حالكة السواد في شرق حلب، يقول لي رجال الأعمال هناك إنهم يستطيعون تدبر أمر شراء الطاقة، حتى لو أن كلفتها تأكل من أرباحهم. وتكلف الكهرباء هنا نحو 400 دولار في الأسبوع، مقارنة بنحو 40 دولاراً في الشهر قبل نشوب الحرب.

يقول رامي، صاحب محل للمعجنات: “لم يكن لدينا أي مشترين حتى أواسط العام الماضي، والآن أصبحت الأعمال تزدهر. هناك عدد من الزبائن أكبر من قدرتنا على تقديم الخدمة”.

هل هو راض عن مدى سرعة عودة الخدمات؟ يقول رامي بامتعاض: “يجب أن نسأل عما إذا كنا نملك أن نشعر بالضيق”.

في طابور على بركة السباحة في نادي الاتحاد الرياضي، قالت شابة اسمها جنان شما إنها عاشت في لبنان خلال الصراع. من هو الطرف الذي تحمله المسؤولية عن الحرب التي أدت إلى نفيها من بلدها؟ أجابت: “في الحقيقة، لا أريد أن أقول أي شيء عن الحكومة”.

وفي ملعب كرة السلة، تحدث فراس الفرا، المدرب ولاعب المنتخب الوطني، عن زملائه في الفريق الذين قُتلوا بسبب قصف الثوار، لكنه لم يرد أن يتحدث في السياسة. وقال: “أنا رياضي. هذا السؤال ليس عن الرياضة. آسف، لا أستطيع أن أتحدث عن الحكومة”.

ليس سراً السبب في أن السوريين لا يريدون أن ينتقدوا النظام المنبعث من جديد. وسواء كانت مخلِّصة “سورية العلمانية” حقاً -كما تصور نفسها- أم لا، ، فإن هيمنة عائلة الأسد دامت بفعل عمل أجهزة المخابرات. وذكرت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” في آب (أغسطس) الماضي أن 75.000 سوري على الأقل “اختفوا” منذ بداية الانتفاضة. وقُتل عدد كبير لا يقل عن 13.000 شخص في سجن صدنايا وحدة في الفترة ما بين أيلول (سبتمبر) 2011 وكانون الأول (ديسمبر) 2015.

بعد مئات عدة من آلاف الوفيات، أصبح الكثير من السوريين متصالحين مع أي شيء ربما يأتي لاحقاً، طالما لا يكون مزيداً من الحرب. ومع ذلك، لا يستفيد النظام من تصاعد كبير في الدعم الحقيقي، وإنما من إرهاق الحرب، وخطايا المعارضة، وحاجة ملايين الناس اليائسة إلى عودة الخدمات الأساسية. وثمة فارق أكيد بين كراهية الحرب وازدراء الثوار، وبين السلام المقيم.

*نُشر هذا التقرير تحت عنوان: Syrians Are Ready to Accept Bashar al-Assad as President

*مراسلة صحفية مقرها بيروت