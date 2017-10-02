رسالة من السيناتور جوزيف ليبرمان للشعب السوري

رسالة من السيناتور جوزيف ليبرمان للسوريين، ٢٠ ايلول ٢٠١٧

اخراج وتقديم عصام خوري: مركز التنمية البيئية والاجتماعية

جوزيف إيزادور ليبرمان (ولد في 24 فبراير 1942) هو سياسي ومحامي أمريكي متقاعد كان سيناتور الولايات المتحدة من كونيتيكت في الفترة من 1989 إلى 2013. وهو عضو سابق في الحزب الديمقراطي، وكان مرشح الحزب لنائب الرئيس في انتخابات عام 2000. حاليا هو مستقل.

ولد ليبرمان في ستامفورد بولاية كونيتيكت، وهو خريج جامعة ييل وكلية الحقوق في ييل.

انتخب عن الحزب “الديمقراطي الديمقراطي الإصلاحي” في عام 1970 كعضو مجلس الشيوخ في ولاية كونيتيكت، حيث خدم ثلاث فترات كزعيم الأغلبية. بعد محاولة غير ناجحة لمجلس النواب الأمريكي في عام 1980، شغل منصب النائب العام للدولة من 1983 إلى 1989.

هزم ليبرمان الجمهوري المعتدل لويل ويكر في عام 1988 بانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي، وأعيد انتخابه لثلاث مرات في 1994، 2000، وعام 2006.