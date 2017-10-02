روايتان روسيتان متناقضتان لطريقة مصرع ضابطٍ بارزٍ في سوريا

حذيفة العبد: كلنا شركاء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء أمسٍ الأحد، أن العقيد فاليري فيديانين، قد فارق الحياة في المستشفى العسكري الرئيس التابع للوزارة في موسكو، متأثرا بجروح أصيب بها في سوريا.

وادعت الوزارة أن العقيد فيديانين، الذي يقود لواء مشاة البحرية الـ61 التابع لأسطول الشمال، أصيب بجروح جراء انفجار لغم تحت سيارته أثناء “قيامه بتوزيع مساعدات إنسانية في محافظة حماة”.

وكانت وسائل إعلام روسية محلية قالت، الأحد، إن فيديانين توفي منذ يوم السبت متأثراً بجروحه، فيما أكدت (روسيا اليوم) أن مراسم تشييعه ستجري في موسكو يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقللين.

وسائل إعلامٍ روسيةٍ منها موقع “deita” استبق بيان الوزارة التي ادعت مقتل فيديانين أثناء توزيع مساعدات، وقالت إنه أصيب بجروحٍ في دير الزور قبل نحو أسبوع في القصف الذي أودى بحياة الجنرال فاليري أسابوف، قائد اللواء الخامس في الجيش الروسي وكبير المستشارين العسكريين الروس بسوريا.

وكان كبير المستشارين الروسي لقي مصرعه قبل أسبوع بقصفٍ لتنظيم “داعش” استهدف مقراً لقيادة قوات النظام والقوات الروسية في ريف دير الزور، وألمح وليد المعلم عن الحادثة أن خيانةً ما تسببت بمقتل هذا الضابط الروسي الكبير، وقال حينها إن “داعش” كان يعلم بوجود الجنرال أسابوف واستهدفه.