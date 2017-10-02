البطريرك الراعي: السوريون ينتزعون لقمة العيش من فمنا

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

قال البطريرك الماروني في لبنان، مار بشارة بطرس الراعي، إن “اللاجئين السوريين ينافسون اللبنانيين في لقمة عيشهم”.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في دار مطرانية “زحلة” السبت، وقال فيها “لا يمكننا أن نهجر شعبنا؛ لأننا نقوم بعمل خير مع إخوتنا”، في إشارة إلى تسبب السوريين بتفاقم مشكلة البطالة في البلاد، مضيفاً أنه لا يمكن انتظار “همة الدول” لتأمين عودة اللاجئين إلى بلادهم.

ولفت إلى أن “مساحة سوريا أكبر من مساحة لبنان 18 مرة، ولا يمكننا انتظار همة الدول لحل هذه المشكلة، فهذه الدول لا تهتم إلا بمشاريعها السياسية”.

وأضاف: “علينا العمل معا متكاتفين؛ لتسهيل عودتهم لبيوتهم، لا حقدا ولا بغضا، ففضلا عن الاقتصاد المرهق الذي نعاني منه، هناك الفلتان الأمني والاعتداءات والسرقات التي تهز بلدنا”.

تصريحات البطريرك هذه كانت الثانية له خلال أسبوعين، حيث خاطب أواسط أيلول/الفائت الرئيس اللبناني ميشيل عون بالقول “يرجو اللبنانيون من فخامتكم تصويب مسار عودتهم الأكيدة إلى بلدهم (سوريا)، بعيداً عن الخلافات السياسية التي تعرقل الحلول المرجوّة”، معتبراً أن مليوني لاجئ ونازح “ينتزعون لقمة العيش من فمه (الشعب اللبناني)، ويرمونه في حالة الفقر والحرمان، ويقحمون أجيالنا الطالعة على الهجرة”.

الكاتب الصحفي اللبناني “إياد أبو شقرا” علق على حديث الراعي حينها قائلاً “إن لم يكن هذا تحريضاَ علنياَ، فكيف يكون التحريض يا صاحب النيافة؟”.

أما السياسي السوري المعرض “جورج أبو صبرا” فوجّه رسالةً للبطريرك اللبناني، اطلعت عليها “كلنا شركاء”، وجاء فيها “هل حقاً ينتزع اللاجئون السوريون لقمة العيش من فم اللبنانيين؟ وهل صار من مهام الكنيسة أن تعزز الأحقاد والكراهية، وتدفع المظلومين إلى يدي الظالم من جديد؟ كان لـ (بكركي) دائماً دور في السياسة اللبنانية، لكنه لم يكن أبداً – ولا يجوز أن يكون – بعيداً عن رسالتها السماوية وقضية الإنسان”.

وتابع صبرا في رسالته “يؤلمني ويحز في نفسي كمسيحي أن أسمع من رأس الكنيسة المارونية، التي عانت الظلم والاضطهاد وقاومته لعقود طويلة موقفاً لا يتعاطف مع المضطهدين والمظلومين، بل يقف ضدهم، ويصب في طاحونة الطغاة والقتلة”.

وأضاف ” أمي (المقيمة في لبنان) يا صاحب الغبطة لم تأتِ إلى لبنان لأنها جائعة، ولم تجد خبزاً في بلدها، بل أتت طالبة الأمان والكرامة لما بقي من عمرها، وقصدت لبنان لأنها توسمت فيه وبأهله الخير، ولنا في ربوعه أهل وأحباب وأصحاب لم يقصروا”.

ووجه المعارض السوري انتقاداً لاذعاً للبطرك الراعي من خلال موقفه بجانب نظام بشار الأسد، وقال في رسالته “نحن لم نسمع منكم كلمة في الدفاع عن اللبنانيين إبان احتلال آل الأسد للبنا، وما أكثر المظالم التي تعرض لها اللبنانيون على أيدي جلاوزة النظام السوري تسلطاً ونهباً وانتهاكاً واغتيالاً عم جميع الطوائف والمناطق، وحاول الوصول إلى بكركي وكنائسها بالذات”.

وشدد بالقول “سيذهب بشار الأسد ونظامه وزمرته المجرمة، وستذهب معه ذاكرة الألم اللبناني من انتهاكاته وجرائمه، وذاكرة السوريين المتخمة بجرائم وارتكابات لا توصف خلال السنوات الست الماضية، وسيبقى الشعبان السوري واللبناني، ونبقى نحن وأنتم على طرفي جبل الشيخ، وفوق ضفتي النهر الكبير الجنوبي، نستأنف علاقة الوجود التاريخي والأبدي كشعبين وبلدين”.