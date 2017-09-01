(تحرير الشام) تؤكّد مقتل 16 جندياً للنظام في حلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

أكدت هيئة “تحرير الشام” اليوم الاثنين أن “قوات النخبة” التابعة لها نفذت عملية نوعية شمال غرب مدينة حلب، أسفرت عن مقتل 16 عنصراً من قوات النظام.

وذكرت وكالة “إباء” المقربة من “الهيئة” أن مجموعة من “قوات النخبة” نفذت “عملية انغماسية” الليلة الماضية على مواقع قوات النظام في منطقة معامل “الكاستيلو” بحلب، مؤكدة مقتل 16 عنصراً وإصابة آخرين.

ونقل المصدر عن قائد المجموعة، ويدعى “ميسرة الحمصي” قوله إنهم تسللوا إلى نقاط النظام “بطريقة تكتيكية”، وبعد تنفيذ العملية انسحبت المجموعة دون إصابات، مشيراً أن هذه العملية جاءت ضمن سلسلة العمليات النوعية الخاصة بقوات النخبة، وأنها ثأرٌ لضحايا قصف الطيران الحربي.

وتعلن هيئة “تحرير الشام” بشكلٍ أسبوعي تقريباً عن تنفيذ عمليات أمنية مشابهة في محيط مدينة حلب، وتؤكد أنها تسفر عن مقتل العشرات من قوات النظام بعد كلّ عمليه تنفذها “قوات النخبة” في المنطقة.

وكانت أعلنت الثلاثاء الماضي (26 أيلول/سبتمبر)، عن مقتل أكثر من 10 عناصر من قوات النظام وميليشياته، خلال محاولتهم التقدم شمال قرية معان بريف حماة الشمالي، وقبلها بيوم واحدٍ هاجمت “قوات النخبة” مواقع لميليشيات موالية لحزب الله مؤكدة مقتل 15 منهم، بعد عملية نوعية استهدفت مواقعهم داخل قرية باشكوي شمال حلب، واعترفت حينها الميليشيات الموالية بمقتل ستةٍ من عناصرها وإصابة أربعةٍ آخرين بجروح، وجميعهم كانوا من بلدة نبل المجاورة والموالية للنظام.