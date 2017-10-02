تركي الفيصل: السعودية لا توافق على بقاء بشار الأسد

كلنا شركاء: رصد

أكد رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل أن المملكة لم تعلن ولا توافق على بقاء بشار الأسد رئيساً لسوريا.

وقال الفيصل اليوم في حوار مع وكالة “سبوتنيك” وتلفزيون “إن تي في” الروسيين، أن السوريين يجب أن يحلوا ذلك الأمر ويجب إنشاء آلية تمكن الشعب السوري من اتخاذ مثل هذا القرار.

وأشار الفيصل إلى أن مفاوضات جنيف وأستانا لم تتوصل إلى الآن إلى آلية تسمح للشعب السوري باتخاذ مثل هذا القرار.

وأضاف المسؤول السعودي “وإلى أن يحدث ذلك سنواصل القول بأن بشار الأسد ليس الرئيس الشرعي لسوريا وأنه لا يمثل الشعب السوري ويقتل السوريين”.

وجاءت تصريحات رئيس الاستخبارات السعودية السابق للوكالات الروسية في وقتٍ يستعدّ فيه العاهل السعودي لزيارة موسكو، حيث أعلن المستشار في الكرملين يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيزور روسيا الخميس.