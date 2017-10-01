بالصور والأسماء… (حزب الله) ينعى 7 قتلى بغارة جوية في البادية السورية

حذيفة العبد: كلنا شركاء

نعى (حزب الله) اللبناني اليوم الاثنين (2 تشرين الأول/أكتوبر) سبعةً من عناصره وقال مناصروه إنهم لقوا مصرعهم بغارةٍ جويةٍ أمريكية في ريف حمص الشرقي.

ونقلت وكالة “رويترز” عما أسمته مصادر مطلعة أن ضربة جوية نفذتها طائرة غير محددة الهوية قتلت سبعة من مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية في شرق سوريا، ولم يتم تأكيد هوية الطائرة لكن المصادر لم تستبعد إمكانية أن يكون السبب ”نيران روسية صديقة“.

والقتلى السبعة الذين رصدت “كلنا شركاء” أسماءهم وفقاً لإعلام (حزب الله) هم:

علي محمد عياد من بلدة جميجمة اللبنانية

محمد علي من بلدة ميس الجبل اللبنانية

ابراهيم سبيتي من بلدة كفرصير اللبنانية

علي عبدالله صبرا من بلدة الغازية اللبنانية

محمد رياض مكي من بلدة فرون اللبنانية

علي محمد محسن من بلدة عيتيت اللبنانية

احمد علي فخر الدين من بلدة الشويفات اللبنانية

شهداء #حزب_الله اليوم

علي محمد عياد جميجمة

محمد علي الجندي

ابراهيم سبيتي

علي عبدالله صبرا

محمد رياض مكي

علي محمد محسن

احمد علي فخر الدين — #شعب_جيش_مقاومة (@Moukawamah) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧

تزف المقاومة الاسلامية حزب الله

الشهيد المجاهد محمد علي الجندي

من بلدة ميس الجبل الجنوبية

سكان انصارية

التشيع يحدد لاحقاً pic.twitter.com/PRWPK6EyVJ — Qawem (@Qawem_) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧

تزف المقاومة الاسلامية حزب الله الشهيد المجاهد احمد علي فخر الدين

من بلدة يونين البقاعية وسكان الشويفات.

التشيع يحدد لاحقاً pic.twitter.com/EjVNKVWdpm — Qawem (@Qawem_) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧

تزف المقاومة الاسلامية حزب الله الشهيد المجاهد

الشهيد المجاهد علي محمد عياد

من بلدة جميجمة الجنوبية pic.twitter.com/ZyXecERzjs — Qawem (@Qawem_) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧

تزف المقاومة الاسلامية حزب الله الشهيد المجاهد

علي عبدالله صبرا

من بلدة الغازية pic.twitter.com/ciUYwYde1P — Qawem (@Qawem_) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧

تزف المقاومة الاسلامية حزب الله الشهيد المجاهد

محمد رياض مكي

من بلدة فرون الجنوبية pic.twitter.com/tueAK9OpzM — Qawem (@Qawem_) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧

تزف المقاومة الاسلامية حزب الله الشهيد المجاهد

علي محمد محسن

من بلدة عيتيت الجنوبية pic.twitter.com/Sp2aV0pflQ — Qawem (@Qawem_) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧

تزف المقاومة الاسلامية حزب الله الشهيد المجاهد

🌷#إبراهيم_معن_سبيتي​🌷

"جبريل

من بلدة #كفرصير_الجنوبيّة

يُحدّد التّشييع لاحقا pic.twitter.com/Dtx4MJQXwY — Qawem (@Qawem_) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧

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