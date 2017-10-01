بالصور والأسماء… (حزب الله) ينعى 7 قتلى بغارة جوية في البادية السورية

Posted 6 hours ago by editor4

حذيفة العبد: كلنا شركاء

نعى (حزب الله) اللبناني اليوم الاثنين (2 تشرين الأول/أكتوبر) سبعةً من عناصره وقال مناصروه إنهم لقوا مصرعهم بغارةٍ جويةٍ أمريكية في ريف حمص الشرقي.

ونقلت وكالة “رويترز” عما أسمته مصادر مطلعة أن ضربة جوية نفذتها طائرة غير محددة الهوية قتلت سبعة من مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية في شرق سوريا، ولم يتم تأكيد هوية الطائرة لكن المصادر لم تستبعد إمكانية أن يكون السبب ”نيران روسية صديقة“.

والقتلى السبعة الذين رصدت “كلنا شركاء” أسماءهم وفقاً لإعلام (حزب الله) هم:

علي محمد عياد من بلدة جميجمة اللبنانية
محمد علي من بلدة ميس الجبل اللبنانية
ابراهيم سبيتي من بلدة كفرصير اللبنانية
علي عبدالله صبرا من بلدة الغازية اللبنانية
محمد رياض مكي من بلدة فرون اللبنانية
علي محمد محسن من بلدة عيتيت اللبنانية
احمد علي فخر الدين من بلدة الشويفات اللبنانية

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