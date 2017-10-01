اغتيال قائد قوات (الرضوان) في (حزب الله) شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أكدت وسائل إلعلامية مقربة من (جزب الله) اللبناني أن تنظيم “داعش” اغتال ظهر اليوم الاثنين، القيادي البارز في ميليشيات الحزب “علي الهادي العاشق” الشهير بلقب “الحاج عباس” بتفجير عبوة ناسفة بسيارته في ريف حمص الشرقي.

وقال مناصرو حزب الله اللبناني إن “العاشق” -الذي ينحدر من بلدة العين البقاعية في لبنان- كان يقود مجموعات “الرضوان” التابعة لميليشيات الحزب، ويحشر فيها الأخير قواته الخاصة ونخبة عناصره.

وذكرت وسائل إعلامية مقرّبة من الحزب اللبناني أن عملية الاغتيال كانت بالقرب من مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، حيث فجّر التنظيم عبوّةً ناسفةً بسيارته، دون ورود معلوماتٍ عن مصير مرافقيه.

ويشن تنظيم “داعش” هذه الأيام هجوماً واسعاً في المنطقة موقعاً عشرات القتلى في صفوف قوات النظام وميليشيات إيرانية وأخرى تابعة للحزب اللبناني، الذي اعترف قبل يومين بمصرع 14 من عناصره خلال المواجهات في البادية السورية.

وجاء الإعلان عن مصرع (الحاج عباس) بعد ساعات فقط من مقتل سبعة عناصر من الحزب اللبناني وإصابة آخرين بغارة جوية قال الحزب إنها أمريكية، فيما لم تتمكن “كلنا شركاء” من التحقق من رواية الحزب من مصادر مستقلة.

السيّارة التي كان يستقلها الشهيد القائد الحاج عباس العاشق قائد الفوج الاول في قوات الرضوان ومرافقه حيث استشهدا بإنفجار تشريكة عبوات بالسيارة pic.twitter.com/y7CJXH5l1q — Qawem (@Qawem_) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧

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