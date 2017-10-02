سيارةٌ مفخخة تستهدف قسم شرطة الميدان وسط دمشق

معتصم الطويل: كلنا شركاء

استهدفت سيارةٌ مفخخة عصر اليوم الاثنين (2 تشرين الأول/أكتوبر) قسم شرطة الميدان وسط العاصمة دمشق، موقعةً عشرات القتلى والجرحى.

وأشارت مصادر موالية إلى أن الهجوم على قسم الميدان بدأ بسيارة مفخخة انفجرت أمام القسم، تلاها دخول مسلحين اثنين وتفجير نفسيهما داخل المبنى.

وتخلل الهجوم اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية بين العنصرين المهاجمين وعناصر النظام في المبنى المستهدف، بحسب صحيفة “الوطن” الموالية للنظام.

وأسفر الهجوم عن مقتل ثمانية عناصر من الشرطة في حصيلة أولية، إضافةً لإصابة أكثر من 15 آخرين بعضهم بحالة حرجة، وقالت شبكة “دمشق الآن” الموالية إن أشخاص مدنيين كانوا من بين الضحايا.

وأظهرت صورٌ تداولتها وسائل إعلامية مقربة من النظام أن التفجير الثاني كان في الطابق الأول، حيث تسبب بانهيار جدران أحد الغرف المطلة على الشارع المقابل.

ونقلت “الوطن” عن وزارة الداخلية في حكومة النظام أن “إرهابيان فجرا أنفسهما أمام قسم الشرطة ادى إلى استشهاد عدد من المدنيين وعدد من عناصر الشرطة”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى ساعة إعداد هذه المادة.