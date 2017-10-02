التسويف مصير حفلٍ طربيٍّ في قلعة حلب وسارية السواس تحجز مكانها

زياد عدوان: كلنا شركاء

تقدم المطرب الحلبي القدير المعروف باسم “سمير جركس” لنقابة الفنانين في مدينة حلب بطلب لإحياء حفل فني تراثي على مدرجات مسرح قلعة حلب منذ شهرين، ولم يتلق جركس رداً على طلبه حتى الآن، بينما حصلت المطربة الشعبية والمعروفة باسم سارية السواس على موافقة فورية لإقامة حفل غنائي لها في المكان نفسه.

وأثارت موافقة نقابة الفنانين على طلب السواس “لإقامة” حفلها استهزاء وسخرية متابعي الصفحات الموالية للنظام، معتبرين بأن تأخير الموافقة على طلب سمير جركس خطأ فادح وذلك بسبب ما يقدمه جركس من التراث الأصيل للموشحات والقدود الحلبية التي يتجاوز عمرها مئات السنين.

ووسط تباين الردود على الخبر الذي تداولته صفحات موالية للنظام علق أحد المتابعين على الخبر “كل شي بسوريا ماشي بالمقلوب وخاصة بحلب وقفت ع سارية السواس …البلد كلا خربانة حكومة ووزرا مع موظفين قمة في الفساد ..هدا زمن سارية السواس اصلاً ليش مستغربين”.

بينما علق آخر “يا عزيزي يا جركس انت عندك إمكاناتها البارزة ومواهبها، انت شو عندك هو هالشوية الصوت مع شوية معلميه وحرفيه بس إذا رحت نمت مع جماعة النقابة بتبسطن شي عأساس مالك عارف شلون ماشيه الأمور”.

ويعد سمير جركس أحد كبار المطربين في مدينة حلب والذي يحيى معظم حفلاته بالقدود والموشحات التراثية التي تعود لمئات السنين.