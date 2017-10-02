قوات النظام تحرز تقدماً واسعاً على الشريط الحدودي مع الأردن

محمد كساح: كلنا شركاء

قال إعلام النظام ومصدر مطلع يعمل مع المعارضة في البادية السورية إن قوات النظام تمكنت اليوم الإثنين من السيطرة على عدة مواقع على الحدود السورية – الأردنية حيث تدور معارك عنيفة جدا في المنطقة .

وقال “سعيد سيف” الناطق الرسمي باسم قوات الشهيد أحمد العبدو في البادية لـ (كلنا شركاء) إن النظام تقدم عقب معارك ضارية في منطقة ريف دمشق الجنوبي الشرقي .

وأوضح سيف أن قوات النظام تقدمت بمتاخمة الساتر الترابي للحدود مع الأردن باتجاه منطقة رجوم بكر .

من جانبه قال الإعلام الحربي المركزي التابع للنظام إن جيش النظام وحلفاءه يواصلون تقدمهم في ريف دمشق الجنوبي الشرقي ويسيطرون على 5 نقاط مخافر حدودية مع الأردن، مشيراً إلى أسماء النقاط العسكرية التي تمت السيطرة عليها وهي (186 – 187 – 188 – 189 – 190).

ومنذ قرابة أربعة أشهر يتصدى ثوار البادية لأعنف حملةٍ على المنطقة يشارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل بدعم جوي من المقاتلات الروسية.

و يشن النظام عملياته الحربية بمساعدة ميليشيات إيرانية ومجموعات من “جيش التحرير الفلسطيني” و”الحزب السوري القومي” مستهدفا عمق البادية إضافة للشريط الحدودي مع الأردن.

وعادةً ما يقوم الطيران الحربي الروسي بتنفيذ طلعات جوية مستهدفاً مواقع الثوار، بالتزامن مع المعارك في المنطقة.