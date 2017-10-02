عشرات الضحايا إثر غاراتٍ جويةٍ أحرقت ريف دير الزور الشرقي

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى أكثر من 20 مدنياً وأصيب عشرات آخرون بجروح اليوم الإثنين (2 تشرين الأول/أكتوبر)، إثر عشرات الغارات الجوية التي استهدفت مدن وبلدات ريف دير الزور الشرقي.

وأفادت صفحة “فرات بوست” على “فيسبوك”، بمقتل 14 مدنياً في حصيلةٍ أولية، وإصابة عدد كبير بجروح، إثر استهداف الطيران الحربي فجر اليوم مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي بعدة غارات جوية بالقرب من مدرسة “المحدثة”، كما خلّفت الغارات الجوية دماراً كبيراً في منازل المدنيين.

وأضافت بأن أكثر من 50 غارة جوية استهدفت حي إصلاح البوليل في بلدة البوليل بريف دير الزور الشرقي منذ ساعات الفجر الأولى، والحصيلة الأولية لها سقوط قتيلين في صفوف المدنيين، وعدد كبير من الجرحى، وتدمير قرابة 20 منزلاً، والضحايا هم: (سويد الفطنة، رامية أحمد الصويلح).

كما قضى كل من (حسين الحسن الملاح، وابنه خالد حسين الحسن الملاح، وأسعد حسين الملاح)، إثر استهدف الطيران الحربي اليوم قرية بقرص تحتاني في ريف دير الزور الشرقي.

ووثق المصدر مقتل “حسن المرشد العبد الحميد” (أبو محمد) إثر غارة جوية استهدفت منزله في مدينة الميادين بريف دير الزور.

وسقط عدد من الضحايا أغلبهم من الأطفال، نتيجة قصف الطيران الحربي لبلدة محكان في ريف دير الزور الشرقي، وتدمير عدد من منازل المدنيين، ومن بين الضحايا اثنان من أطفال “جاسم الفلاح”.

ووثقت “فرات بوست” خمسة نسوة قضين أمس إثر قصف جوي استهدف الطوب في ريف دير الزور الشرقي، وهنّ: (ابنتا فاطمة الجلود، ليلى الحامد، ابنة وضحة الكعيه).