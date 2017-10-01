بينهم ضابطٌ وقائدٌ في (الدفاع الوطني)… 17 قتيلاً في تفجيرات الميدان بدمشق

معتصم الطويل: كلنا شركاء

ارتفعت حصيلة التفجيرات التي استهدفت اليوم الإثنين (2 تشرين الأول/أكتوبر) قسم شرطة حي الميدان وسط العاصمة دمشق، إلى 17 قتيلاً، بينهم ضابطٌ في صفوف قوات النظام، وقائد إحدى قطاعات ميليشيا الدفاع الوطني.

وأفاد موقع “الوطن أون لاين” الموالي بمقتل قائد قطاع الجزماتية في ميليشيا الدفاع الوطني وعدد من عناصره خلال الاشتباكات التي تلت دخول انتحاريين إلى قسم شرطة الميدان وتفجير نفسيهما بداخله، ولم يُعلن المصدر عن اسم القيادي، في حين أكد ناشطون أنه يُدعى “محمد سليمان محمد قبلان”.

وأشارت صفحة “دمشق الآن” الموالية إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 17، إثر تفجيرات حي الميدان، ووثق المصدر أسماء القتلى وهم:

الملازم أول غيث الشلبي

منهل منصور

يعرب عباس

علي سليمان

بلال موسى

مالك خضر

قمر العقاد

محمد الخطيب

باسم احمد

عبدو رجب

وسيم ونوس

حسين خلف

محمد عمار

محمود الديري

أمجد أبو دقة

أحمد العمر

لؤي مقداد

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن وزير الداخلية في حكومة النظام، اللواء محمد الشعار، قوله في تصريح للصحفيين خلال تفقده الأضرار في قسم الميدان، إن الهجوم تسبب بمقتل عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي وبعض المدنيين الذين كانوا في قسم الشرطة للقيام ببعض أعمالهم الإجرائية.

ولفت الوزير إلى أن إرهابيين استهدفا عناصر الحرس في قسم شرطة الميدان بمجموعة من القنابل ما أدى إلى مقتل عدد من العناصر وعلى إثر ذلك فجّر أحد الإرهابيين نفسه بحزام ناسف على مدخل الباب الرئيسي للقسم.

وأشار وزير الداخلية إلى أن انتحارياً آخر تسلل إلى الطابق الأول حيث اشتبك مع العناصر وتمكنوا من قتله ليقع بعدها التفجير الثاني بالحزام الناسف الذي كان يرتديه.