تقرير: 126 مدنياً من دمشق وريفها قضوا خلال شهر أيلول

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أصدر مكتب التوثيق في شبكة “نبض العاصمة” تقريراً أحصى 126 مدنياً من أبناء دمشق وريفها، قُتلوا على يد قوات النظام وميليشياته خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بينهم 13 طفلاً و4 نساء.

ووثق مكتب التوثيق في شبكة “نبض العاصمة” ارتكاب قوات النظام 6 مجازر في ريف دمشق خلال شهر أيلول، معظم ضحاياها من الأطفال.

وأشار التقرير إلى أن الضحايا قضوا جراء قصف قوات النظام للأحياء السكنية في بلدات مسرابا وعين ترما وحزرما وبيت سوى في الغوطة الشرقية، وحي جوبر الدمشقي، إضافة إلى قصفٍ استهدف مهجري مدينتي داريا وقدسيا في الشمال السوري.

واستطاع المكتب توثيق مقتل ثلاثة مدنيين من أبناء دمشق وريفها قضوا تحت التعذيب في سجون النظام خلال شهر أيلول، إضافة إلى مقتل اثنين جراء الاقتتال بين فصائل الغوطة الشرقية، أحدهم إعلامي.

هذا وصعدت قوات النظام من محاولتها اقتحام جبهات الغوطة الشرقية، وخاصة جبهتي حي جوبر الدمشقي وبلدة عين ترما، رغم توقيع اتفاق “خفض التصعيد” الذي لم تلتزم به قوات النظام، والتي ارتكبت المجازر بحق المدنيين رداً على خسائرها التي منيت بها في المنطقة.