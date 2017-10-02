(الوحدات الكردية) تنعى 9 عناصر قُتلوا في الرقة ودير الزور

زيد العمر: كلنا شركاء

أعلنت الوحدات الكردية اليوم الأحد (2 تشرين الأول/أكتوبر)، مقتل تسعة من عناصرها، في المواجهات مع تنظيم “داعش” في كل من الرقة ودير الزور.

وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب الكردية بياناً، كشف فيه سجلات 9 مقاتلين قُتلوا خلال مشاركتهم في حملتي (عاصفة الجزيرة) في ريف دير الزور و(غضب الفرات) في مدينة الرقة.

ويشهد حيي الفرودس والأكراد وسط مدينة الرقة اشتباكات متواصلة بين مقاتلي ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تُشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، وتنظيم “داعش”، وذلك ضمن حملة (غضب الفرات).

وأعلنت (قسد) اليوم السيطرة على 3 مواقع للتنظيم في حي الفردوس، وتنفيذ ما أسمته “عملية نوعية” ضد مجموعة من تنظيم “داعش” تضم 5 عناصر كانوا يحاولون الفرار من مدينة الرقة، وأسفرت العملية عن مقتل عناصر المجموعة.

وفي حملة (عاصفة الجزيرة)، أعلنت (قسد) اليوم السيطرة على 3 مزارع جنوب بلدة الصور شمال شرق دير الزور، ومقتل 6 من عناصر التنظيم، والاستيلاء على 7 أسلحة كلاشنكوف، وسلاحي “بي كي سي”، وقاذف (أر بي جي) “B7″، وعربة مدرعة، سلاح قناص، و4 جعب.

سجلات قتلى الوحدات الكردية:

الاسم الحركي: دهام حسكة

الاسم والنسبة: دهام العبد

اسم الأم: يازي

اسم الأب: محيسن

مكان الولادة: حسكة

مكان وتاريخ مقتله:28-9-2017 / الرقة

—————————

الاسم الحركي: دلكش زانا

الاسم والنسبة: دفران بلر

اسم الأم: آلفاسيا

اسم الأب: عبد الله

مكان الولادة: باتمان

مكان وتاريخ مقتله: 1-10-2017/ دير الزور – الصور

—————————

الاسم الحركي: عكيد جودي

الاسم والنسبة: إبراهيم أكيل

اسم الأم: قدرت

اسم الأب: عبد الحميد

مكان الولادة: شرنخ

مكان وتاريخ مقتله:26-9-2017/ الرقة

—————————-

الاسم الحركي: حقي قامشلو

الاسم والنسبة: شروان محمد

اسم الأم: هدية

اسم الأب: فرحان

مكان الولادة: القامشلي

مكان وتاريخ مقتله: 29 -9- 2017 / الرقة

——————————

الاسم الحركي: متين روناهي

الاسم والنسبة: كمال نوه

اسم الأم: مدينة

اسم الأب: مصطفى

مكان وتاريخ مقتله: 30-9-2017/ الرقة

———————————–

الاسم الحركي: مصطفى تربه سبيه

الاسم والنسبة: جميل شيخ هندي

اسم الأم: حميدة

اسم الأب: عبد الفتاح

مكان الولادة: تربه بسبيه

مكان وتاريخ مقتله:27 -9-2017/ دير الزور

—————————–

الاسم الحركي: ريزان حسكة

الاسم والنسبة: محمود عبد الله

اسم الأم: صالحة

اسم الأب: خضر

مكان الولادة: حسكة

مكان وتاريخ مقتله:25-9-2017 / دير الزور

—————————–

الاسم الحركي: ريزان حسن

الاسم والنسبة: علي حسين جاسم

اسم الأم: سعدة

اسم الأب: حسين

مكان الولادة: دير الزور – خشام

مكان وتاريخ مقتله: 24-9-2017/ الرقة

—————————–

الاسم الحركي: خمكين حسكة

الاسم والنسبة: اسماعيل حسين

اسم الأم: شيخي

اسم الأب: مامو

مكان الولادة: حسكة

مكان وتاريخ مقتله: 30-9-2017 / دير الزور