قياديٌ في (الدفاع الوطني) يُهاجم قسماً للشرطة بحمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

تحدثت مصادر إعلامٍ مواليةٍ عن إلقاء القبض على قياديٍ في ميليشيا الدفاع الوطني، بعد أن عاث فساداً في مدينة حمص الخاضعة لسيطرة النظام وأجهزته الأمنية، بقوة السلاح الذي يحمله.

وأفادت صفحة “قوات درع الأمن العسكري” الموالية، بأن دورية من قسم شرطة باب السباع في مدينة حمص ألقت القبض على المدعو “ثائر شعبان التكروني”، قائد مجموعة سابق في ميليشيا الدفاع الوطني.

وأضافت بأنه يُنسب لـ “التكرني” العديد من الأعمال غير القانونية، منها أنه كان قائد الهجوم على قسم باب السباع، وأخذ موقوف من نظارة القسم تحت تهديد السلاح، كما قاد الهجوم على فرع مرور حمص وأخذ سيارة محجوزة بالفرع بنفس الأسلوب (التهديد بقوة السلاح).

وأشارت الصفحة الموالية إلى أنه “نظراً لكثرة أفعاله الخارجة عن القانون كان هناك توجه من قيادته لتقديمه للجهات القضائية بالجرائم المنسوبة إليه، ففر من الدفاع الوطني وأصبح مطلوباً لهم بجرم الفرار، كما أنه مطلوب بجرم تحريض العناصر على الفوضى وإثارة الفتن”.

وقال “حسام نفيس” في تعليقه على الخبر: “الظاهر انحرق كرتو وما عاد بحاجتو لحتى قيادتو تقدمو للجهات القضائية، شيكاغو حمص”.

ودافع “أبو الليث” أحد عناصر النظام عن “الكتروني” قائلاً: “التكروني ما تخلا عن الدفاع عن حمص القديمة والخالدية وقت الي كان المسلحين عم يغلو غل بالقرابيص وغيرا، والو فضل كبير بحمص وريفا وشهدتلو اقتحامات كتير، وما في داعي للمبالغة والتشهير بلزلمي، غيرو عمل افظع وما حدا حكا او استرجا يحكي معو.. بدا شوي مستحا بس”.