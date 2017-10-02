توترٌ في حي القدم وسط أنباءٍ عن عمليةٍ عسكريةٍ محتملة

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ازدادت حدة التوتر في حي القدم الدمشقي، وسط خوف الأهالي وقلقهم من عملية عسكرية محتملة في المنطقة، عقب إنذار النظام للأهالي في الحي بضرورة إخلاء بعض المناطق.

وأفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، بأن النظام أنذر القاطنين بالقرب من قسم القدم وبلدية القدم ونقاط التماس مع منطقة الحجر الأسود التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” بإخلاء منازلهم، تحسباً لعمليةٍ عسكريةٍ في المنطقة.

ومن جهته، يستمر تنظيم “داعش” بحفر الأنفاق وزيادة التحصينات على خطوط التماس مع هيئة تحرير الشام وكتائب الثوار في بلدة يلدا جنوب دمشق.

وكان تنظيم “داعش” قد هدد في وقت سابق أهالي حي القدم باقتحام المنطقة بالتزامن مع حالة استنفار عناصر التنظيم على جبهات الحي في مناطق سيطرتهم بالحجر الأسود وحي العسالي.

ويخضع حي القدم لاتفاق “البلدات الأربع”، والذي ينص في بنده الأول على تثبيت وقف إطلاق نار شامل لمدة تسعة أشهر وإدخال مُساعدات إنسانية غذائية وطبية بصورة دورية طيلة فترة وقف إطلاق النار.

وكان المجلس المحلي في حي القدم قد أصدر قبل أيام بياناً أكد فيه على التمسك بالأرض ضد التغيير الديموغرافي والتهجير القسري.