مشاجرةٌ بالقنابل في اللاذقية والشرطة آخر الواصلين

غيث علي: كلنا شركاء

دوّى صوت انفجارٍ قويٍ، وأُضيء ليل مدينة اللاذقية، جراء احتراق سيارةٍ مساء اليوم الإثنين (2 تشرين الأول/أكتوبر)، إثر مشاجرةٍ بين شخصين.

وتخوف أهالي “شيكاغو الساحل” كما يُحب موالون أن يُطلقوا عليها، والخاضعة لسيطرة قوات النظام وميليشياته، من أن يكون التفجير ناجمٌ عن سيارة مفخخة استهدفت المدينة، ليتبين أن الأمر لم يتعدَ مشاجرة بين شخصين لربما كانا منتسبان إلى إحدى الميليشيات التابعة للنظام، وسط انتشار السلاح، وتفشي جرائم القتل والسلب والاغتصاب وغيرها في المدينة، في ظل غياب القانون والقائمين على تطبيقه.

وأكدت صفحة “اللاذقية الآن” الموالية، حدوث انفجارٍ في حي الفاروس بمدينة اللاذقية، بسبب مشاجرة بين شخصين، حيث قام أحدهما بإلقاء قنبلة على سيارة الآخر، ما تسبب باحتراقها وانفجار خزان الوقود فيها.

أشارت صفحة “اللاذقية شيكاغو” إلى أن انفجار القنبلة أدى إلى إصابة شخص رمزت لاسمه بأحرف (ب ب)، وأكد “تمام معروف” الذي كان في المنطقة وقت الحادثة، في تعليقه على الخبر، أن الانفجار سببه أن “واحد ضرب قنبلة وصاب واحد اسمو (بشار) وسيارة هر زجاجها ووحدة انحرقت وسوزوكي تخردقت، واجت الشرطة بعد نص ساعة من الحادثة”.

“غادة” علقت قائلة: “عم تحكي صح انا شفتو للمتصاوب وقت اللي جابو على مشفى تشرين وهو بحالة خطره، السيارة اللي جابيتو لونا اسود”.