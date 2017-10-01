بالصور… النظام يزج بالشرطة على الخطوط الأولى لمواجهة (داعش) شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

نعت شرطة حمص أمس الأحد 1 تشرين الأول/أكتوبر، اثنان من عناصرها، قُتلا خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” في مدينة القريتين بريف حمص الشرقي.

وكشفت صفحة” ‎يوميات رجل شرطة‎” الموالية عن زج النظام وحدة حفظ الأمن والنظام ووحدة المهام الخاصة بحمص ومركز شرطة مهين، على خطوط الموجهة مع تنظيم “داعش” في مدينة القريتين، بعد الهجوم العنيف الذي شنّه التنظيم على مواقع قوات النظام وميليشياته في ريف حمص، والخسائر الكبيرة التي كبدها إياها.

وأفادت الصفحة الموالية بأنه “شارك من قوى الأمن الداخلي في معارك تحرير القريتين كل من وحدة حفظ الأمن والنظام ووحدة المهام الخاصة بحمص ومركز شرطة مهين بقيادة العميد (كرم بوزغة)”.

وأشارت إلى مقتل عنصرين من الشرطة خلال المواجهات التي شهدها يوم أمس واليوم، وهم: (محمد صالح، وعلاء السالم، وجرح شرطي ثالث، تم نقله إلى المستشفى العسكري بحمص.

ونشرت الصفحة صوراً يظهر فيها عناصر الشرطة بلباسهم الميداني الكامل على الخطوط الأولى على جبهة القريتين.

كما نشرت الصفحة اليوم الإثنين صوراً قالت إنها لجولة قام بها اللواء “خالد هلال” قائد شرطة محافظة حمص، لتفقد عناصر وحدتي حفظ الأمن والنظام والمهام الخاصة المتواجدين على خطوط التماس بجبهة ناحية القريتين، وقد اجتمع بهم ووقف على احتياجاتهم ومتطلباتهم.