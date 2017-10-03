اقتصاد المناطق (المحررة) في درعا ما له وما عليه

مضر الزعبي: كلنا شركاء

تشهد المناطق المحررة من محافظة درعا ظروفاً اقتصاديةً هي الأصعب خلال السنوات السبع الماضية، وذلك نظراً لمجموعة من العوامل التي كان لها دورٌ كبيرٌ بتردي الأوضاع المعيشية للأهالي في المحافظة، ولاسيما في ظل انخفاض أسعار السلع المنتجة محليا، وفرض قوات النظام أتاواتٍ إضافيةٍ على السلع الخارجة والداخلة إلى المناطق المحررة.

طرق إدخال السلع

خلدون الرفاعي، تاجر من ريف درعا الشرقي، قال إن السلع التي يتم استهلاكها في المناطق المحررة من محافظة درعا يتم إدخالها عبر مجموعة من المعابر، ولكل معبر من هذه المعابر طابع خاص به.

وأضاف الرفاعي في حديث لـ (كلنا شركاء): “بشكل أساسي يتم إدخال السلع من المعابر التي تربط بين محافظتي درعا والسويداء، وهي عبارة عن معبرين، الأول والأكثر أهمية هو معبر المليحة الشرقية ـ صما، وهو معبر مخصص لإدخال المواد الاستهلاكية والمنتجات الزراعية وبالعكس، ويخضع لسيطرة الميلشيات، في محافظة السويداء، فلا سلطة مباشرة لقوات النظام عليه، وهذا ما يجعله الأكثر أهمية كون النظام لايستطيع إغلاقه”.

وأشار إلى أن المعبر الثاني هو معبر (الأصلحة) وهو بشكل رئيسي مخصص لإدخال المحروقات إلى المناطق المحررة من محافظة درعا، ويخضع أيضاً لسيطرة الميلشيات في محافظة السويداء.

وأوضح الرفاعي أن هناك ثلاثة معابر بين المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والمناطق المحررة في المحافظة، وهذه المعابر هي (داعل ـ خربة غزالة، كفر شمس ـ الصنمين، الغارية الغربية ـ خربة غزالة)، ويتم إدخال مواد البناء من هذه المعابر بشكل أساسي، بالإضافة لعمل النظام على إخراج المحاصيل الاستراتيجية ولاسيما (القمح) من هذه المعابر.

ولفت إلى أن المعابر مع النظام مرغوبة من قبل التجار والأهالي على حد السواء، كون النظام يعمل على تحويل هذه المعابر لورقة ضغط لتنفيذ مخططاته، ولاسيما فيما يتعلق بالمصالحات مع أهالي المناطق المحررة.

وتابع الرفاعي حديثه قائلاً إن زيادة الروابط الاقتصادية بين أهالي محافظتي درعا والسويداء، دفع النظام لمعاقبة أهالي المحافظتين، من خلال فرض الأتاوات على السلع القادمة من العاصمة باتجاه السويداء، عبر حاجز الفرقة الرابعة (المسمية) الواقع على طريق السويداء ـ دمشق الدولي، وهذا ما أدى لارتفاع أسعار السلع في المحافظتين مؤخرا، ومع ذلك استمرت عمليات التبادل التجاري.

انخفاض أسعار المنتجات

وأشار فهد الوادي، وهو أحد المزارعين في ريف درعا، في حديث لـ (كلنا شركاء)، إلى أن الموسم الحالي كان كارثياً بكل المقاييس بالنسبة للمزارعين، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار المنتجات المحلية، فثمن المبيع لم يعد يغطي نفقات الإنتاج، مما دفع المزارعين لهجر حقولهم.

وأضاف الوادي أن ثمن كيلو البندورة قبل نزول موسم بندورة درعا كان يترواح بين 300 ليرة سورية و500 ليرة سورية، ولكن عقب بدء موسم البندورة في المحافظة انخفض ثمنه إلى 75 ليرة سورية ومادون، وكذلك الحال بالنسبة لباقي المنتجات المحلية، وهذا ما أدى لانخفاض الطلب على الأيدي العاملة في المناطق المحررة، وكان له تأثير بشكل عام على القدرة الشرائية للأهالي، فأهالي المحافظة يعتمدون على زراعة الخضروات كمصدر دخل أساسي.

توقف الصناعات

أحمد الزعبي، صاحب معمل تعليب مواد غذائية في درعا، قال إن النسبة الأكبر من المعامل في درعا أغلقت أبوابها، إما نتيجة الدمار بسبب القصف من قبل قوات النظام، أو لأنها لم تعد قادرة على منافسة مثيلاتها في مناطق سيطرة النظام.

وأضاف الزعبي في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن النظام يوفر الكهرباء للمعامل في مناطق سيطرته بينما في المناطق المحررة المعمل بحاجة لمولدات (ديزل) في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، فسعر لتر (المازوت) 500 ليرة سورية، يضاف إلى ذلك الأتاوات من قبل حواجز النظام على المنتجات المتوجهة نحو مناطق سيطرة النظام، وهذا ما يرفع سعر التكلفة بالنسبة للمعامل في المناطق المحررة.

وأشار إلى أن أصحاب المعامل خلال السنوات الماضية اقتصر عملهم على المنتجات التي يتم تصريفها في المناطق المحررة، بالإضافة لدخول صناعات جديدة ومنها صناعة قوالب (الثلج)، نتيجة ارتفاع الطلب عليها.