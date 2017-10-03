نمرود سليمان: المواطنة هي الحل ولا بديل

نمرود سليمان: كلنا شركاء

اذا نظرنا إلى منطقتنا منذ بدأ تكوينها أو تأسيسها ، نلاحظ فيها وضمن سياق حركتها حروبآ وحروب وتقع بين الحرب والأخرى هدنة قصيرة، وتدفع شعوبها اثمانآ باهظة وفِي المجالات كافة نتيجة لذلك.

نتيجة لهذا الواقع المرير والمزمن نلاحظ سهولة استعمار المنطقة من قبل دول استعمارية وأخرى إقليمية تنهب خيراتها في المجالات كافة ، كما نشهد حروبا داخل كل قطر أو دولة وصراعات تحت عناوين (شيعة. سنة) وأحيانا (مسيحية إسلامية) لبنان – السودان.

منذ سنوات ست دخلت شعوبنا في حرب طاحنة نعرف بدايتها ولكن لا احد يتوقع نهايتها.

يقول البعض وهم على حق : إن ما جرى ويجري هو نتيجة طبيعية لمقدمة طبيعية ويبررون ذلك بشتى انواع الألغام التي تتفجر عند الحاجة ، احيانا يلجأ الى تفجيرها الطغاة داخل كل بلد وآونة من قبل الغزاة خدمة لمصالح الطرفين الغزاة والطغاة، هذه الألغام هي الأديان المذاهب العشائر الأعراق .. الخ

لقد بدأت هذه الألغام بالتفجير عندما استطاعت مجموعة قليلة تحويل الدين من مجاله الإنساني (رسالة في خدمة الإنسان) الى ايديولوجيا لخدمة الحزب للوصول الى السلطة.

كل الأديان مقدسة وتحمل رسائل إنسانية، لانها قادمة من السماء ولكن كل مقدس مطلق وكل مطلق مغلق لا يقبل التغير، بينما السياسة تحوي كل قاذورات الزمن وتنفذ مصالح الدول والأنظمة، عندما يتم الجمع بين (الدين والسياس ) تكون النتيجة تشويه الدين وتدمير الدولة، وهذا ما جرى في أوربا عندما تحولت المسيحية إلى سلطة من خلال حزب الكنيسة ، ونرى الشيء نفسه يتكرر في معظم الدول العربية.

لا يمكن الخلاص او القضاء على هذا الوضع إلا من خلال المواطنة والمواطنة فقط، وأمامنا تجربة واضحة وبارزة، لننظر الى أوربا بعد فصلها الدين عن الدولة واعتمدت المواطنة في قوانينها وكذلك أمريكا، في هذه الدول توجد كل الديانات والأعراق والمذاهب، ويوجد فيها جاليات من كل دول العالم ، يحكم الجميع قانون واحد وعادل يساوي بين الحقوق والواجبات، ونرى فيها الاستقرار والنمو والمستوى المعاشي هو الأفضل بالعالم كله ، ونرى الكيفية التي تحاول من خلالها شعوبنا الهجرة الى دول المواطنة.