سوريون يدعون إلى يوم الغضب السوري في كل العالم

وليد غانم :كلنا شركاء

دعا ناشطون سوريون إلى يوم غضب سوري في 14 تشرين الأول في كل دول العالم، وأمام مراكز صنع القرار، ونشر ناشطون دعوتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي هادفين إلى لفت انتباه العالم إلى المأساة السورية التي تشهد مجازر إبادة وتهجير بشكل جماعي ضد المناطق الثائرة ضد نظام الأسد.

الناشطون الذين عبروا عن أنفسهم بأنهم مستقلين قالوا عبر صفحتهم على الفيسبوك بأنهم يريدون التنديد بصوت عال بالمجازر والمحارق التي تشهدها المدن والبلدات السورية، ويرتكبها النظام السوري و الجيش الروسي و الميليشيات الإيرانية و العراقية وجماعة حزب الله اللبناني.

#يوم_الغضب_السوري الذي وصفوه بأنه يوم أصحاب الضمير والإنسانية في العالم، دعوا فيه ما وصفوه بـ “أحرار العالم” للمشاركة في يوم الغضب والوقوف ضد استمرار الدمار و القتل و استنكار أي عملية تقسيم يمكن أن تشهدها البلاد، واستنكر المنظمون في الوقت نفسه كل الصامتين على هذه المجازر ضد الإنسانية التي تحصل في سوريا.

وقال الناشطون أيضا في يوميات صفحتهم على الفيسبوك: نريد للأحرار في كل مكان مشاركتنا بإرسال رسالة للعالم أجمع بأنه لا يمكن تحقيق السلام في سوريا إلا بإسقاط عصابة الأسد المجرمة.