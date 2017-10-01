(تي أر تي وورلد) التركية تقيم تدريباً صحفياً لأطفال سوريين لاجئين

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اختتمت قناة “تي أر تي وورلد” (TRT World) التركية الحكومية، الناطقة باللغة الانجليزية، مشروعًا أقامته لأطفال سوريين لاجئين في مخيم “نزيب” بولاية غازي عنتاب(جنوب)، بهدف زيادة اهتمامهم بالصحافة.

وأفاد بيان صادر عن المستشارية الإعلامية للقناة، اليوم الإثنين، أن المشروع حمل عنوان “الأطفال السوريون.. لاجئو اليوم صحفيو المستقبل”، في إطار مبادرة “وورلد سيتيزن” التي بدأت القناة بتنفيذها.

وذكر أن “المبادرة تهدف بشكل خاص إلى خلق وعي عالمي تجاه اللاجئين، وإعطاء منظور مختلف لمهنة الصحافة”.

واعتبر البيان، أن “المبادرة تشكلت للمساهمة في خلق الوعي العالمي من خلال حشد كافة وسائل الإعلام لحل الأحداث الإنسانية التي تعتبر مواضيع للأخبار”.

ونقل البيان عن العامل في القناة عبد النور حسن ضاهر، قوله إن “تركيا تستضيف 4.5 مليون لاجئ”، مشيرًا أن “هذا الحس لدى الشعب التركي ألهمهم لإطلاق المبادرة”.

وأوضح ضاهر، أن “ورشة العمل الصحفية المتنقلة بمخيم نزيب للاجئين في غازي عنتاب، انطلقت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي”.

ولفت إلى أن “40 طفلا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا شاركوا في التدريب، وتلقوا معلومات حول مجالات الصحافة، وطريقة سرد القصص، والكتابة الإبداعية”.