للأسبوع الثاني على التوالي… قوات النظام تحاول اقتحام (بيت جن)

إياس العمر: كلنا شركاء

تحاول قوات النظام والميلشيات الموالية له التقدم باتجاه المناطق المحررة في (جبل الشيخ) أقصى جنوب غرب ريف دمشق، للأسبوع الثاني على التوالي، وهي المناطق الوحيدة التي لا تزال تحت سيطرة كتائب الثوار في الغوطة الغربية من ريف دمشق.

وتبقى مناطق (بيت جن ومزرعة بيت جن ومغر المير) عصية على قوات النظام في ظل صمود كتائب الثوار في المنطقة.

وقال الناشط أبو عامر الشيخ، إن سبب هذا التصعيد والهجمة التي تشنها قوات النظام على المناطق المحررة في جبل الشيخ هو رفض الأهالي وكتائب الثوار في هذه البلدات لاتفاق المصالحة مع النظام، ونتيجة ذلك بدأ النظام بتصعيد القصف بالطيران الحربي والبراميل المتفجرة والقصف المدفعي والصاروخي، من قبل قواته في قطعه العسكرية ومحيط بلدات (عرنة ودربل وحينة ومن تلة حربون) وقطع اللواء 90، وقد تجاوز عدد البراميل المتفجرة التي استهدفت بلدات جبل الشيخ خلال الأسبوع المنصرم 300 برميل متفجر.

وأضاف الشيخ في حديث لـ (كلنا شركاء) أن ميليشيات النظام تحاول التقدم بشكل شبه يومي باتجاه المناطق المحررة من محور شمال (بيت جن) بالقرب من (بردعيا) فقد جرت آخر محاولة تسلل فجر يوم الخميس 28 أيلول/سبتمبر، وتمكنت كتائب الثوار في المنطقة من التصدي للقوة المتسللة المكونة من ميليشيات محلية تتبع للنظام من قرية (دربل)، وسط قصف مدفعي من قوات النظام.

وأشار إلى أن عدد قتلى قوات النظام والميلشيات الموالية له خلال الأيام الماضية تجاوز الـ 30 قتيلا، بالإضافة لعشرات الجرحى، موضحاً أن كتائب الثوار في ريف القنيطرة الشمالي وشمال درعا ساندت ثوار (بيت جن) من خلال استهداف نقاط قوات النظام.

ولفت إلى أن معظم سكان البلدة نزحوا باتجاه بلدات (بيت سابر وبيت تيما وكفر حور) وهي بلدات قد أتمت مصالحات مع النظام مطلع العام الجاري.