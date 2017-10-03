هل نجح النظام السوري في استثارة تركيا بالورقة الكردية؟

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رأى كاتب ومحلل سياسي أن تلويح النظام السوري بإمكانية الموافقة على شكل لامركزي، يضمن للأكراد الحكم الذاتي في المنطقة المتاخمة لتركيا، قد يزيد من إثارة تركيا وانفعالها، بالتالي قد ترمي دمشق إلى أن تقدم تركيا على مزيد من التنازلات في الملف السوري.

وقال الكاتب “شورش درويش”، في مقال بصحيفة “العربي الجديد”، إن موضوع التنازلات ممكن بالنظر إلى التراجعات التركية، أو ما سمّيت “الانعطافات التركية” قبل جلسات مؤتمر أستانة وبعدها، وذلك في مقابل عدم استمرار النظام السوري في تنفيذ ما أشار إليه وجه وزير الخارجيّة وليد المعلّم.

وبحسب درويش، يعرف النظام السوري، كمن يعرف باطن يده، أن تركيا تُستثار بسرعة من المسألة الكردية داخل سورية، خصوصا إذا نظرنا إلى طبيعة تنامي حجم حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) ونفوذه، وهو الحزب الذي تناصبه تركيا العداء. (تعتبره امتدادًا لحزب العمال الكردستاني).

واعتبر الكاتب أن المعلم “إن لم يكن قد نجح في استقطاب الأكراد، فإنه نجح في استثارة الأتراك، وبذا تكون رسالته خارجيةً بامتياز، وغير متصلةٍ بوضع داخلي”.

وفي وقت سابق، وجّه المعلّم، رسالةً عبر وسيلة إعلامٍ روسية إلى الكرد السوريين، مفادها بأنَّ إقامة نظام إدارة ذاتيّة للأكراد في سورية “أمرٌ قابل للتفاوض والحوار في حال إنشائها في إطار الدولة السورية”.

وحول “آفاق تحسن العلاقات السورية التركي”، أشار المعلم إلى أن “الخطوة الأولى، التي يجب على تركيا اتخاذها من أجل تحسين العلاقات، تكمن في وقف دعم وتمويل المجموعات الإرهابية”، في إشارة إلى فصائل المعارضة.

وأضاف المعلم: “وبعدها سننظر في أي عرض تركي لتحسين العلاقات (..) وافقنا على منطقة خفض التصعيد في إدلب واعتبرنا ذلك اختبارا للنوايا التركية”.

وفي وقت سابق، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ الشائعات التي تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول لقائه مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، عارية عن الصحة ولا أساس لها.

وقال أردوغان تعليقاً على هذه الإشاعات: “أعتقد أنّ هناك بعض الجهات تسعى للترويج لمثل هذه الأنباء الكاذبة، فلم أتحدث مع رئيس النظام السوري ولا أنوي فعل ذلك”.

وقبل أيام، زعم النظام السوري أن تركيا هي الطرف الضامن لـ”المجموعات الإرهابية”، في إشارة إلى فصائل المعارضة، وأن اتفاق أستانة الأخير حول محافظة إدلب “مؤقت” ويعدّ فرصة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، من أجل التراجع عن “دعم الإرهاب”.