قيادي في (المجلس العربي للجزيرة والفرات): خفض التصعيد سيفشل إذا استمر القصف على مناطق الاتفاق

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

أعلن الملتقى التشاوري الأول للقبائل والقوى السياسية العربية السورية في المنطقة الشرقية الذي عُقد في القاهرة على مدار يومي (19-20) من شهر أيلول الماضي، الاتفاق على تشكيل “المجلس العربي في الجزيرة والفرات” ليكون معبراً سياسياً عن مصالح سكان المنطقة وحقوقهم ودورهم في إدارة شؤون محافظاتهم والمشاركة الفاعلة في رسم مستقبل سوريا.

ولمعرفة المزيد عن الغاية من تشكيل “المجلس العربي في الجزيرة والفرات”، ونظرة الأخير لمؤتمر “الرياض 2” المزمع عقده الشهر الجاري تشرين الأول/أكتوبر، وتقييمه للدور الروسي والأمريكي في المنطقة الشرقية، أجرت (كلنا شركاء)، مع الدكتور “فهد النجرس” عضو الهيئة السياسية في المجلس العربي للجزيرة والفرات، الحوار الآتي:

* كُنتُم فد أعلنتم عن تأسيس المجلس العربي للفرات والجزيرة إبان الملتقى التشاوري لكم في القاهرة بدعوة من رئيس تيار الغد “أحمد الجربا”، ما هي الغاية من تأسيس هذا المجلس وما هي أهدافه؟

الدعوة كانت بصفة شخصية من الشيخ أحمد الجربا وليست بصفته رئيساً لتيار الغد، وقد صدر عن الملتقى (الذي انبثق منه المجلس العربي للفرات والجزيرة) بيان ختامي يحدد أهداف وخطة عمل هذا المجلس، وأهمها هو حفظ الهوية العربية للمنطقة الشرقية بمحافظاتها الثلاث، وحفظ حقوق أهلها بما فيهم المكونات الأخرى… بإمكان الجميع الاطلاع على البيان الختامي لمعرفة توجهات المجلس بشكل كافي ووافي.

* هل ستشاركون في مؤتمر “الرياض ٢”؟ وهل تمت دعوتكم رسمياً له؟

إن حضور مؤتمر “الرياض ٢” ليس غاية بحد ذاتها، وإنما وسيلة نستطيع من خلالها تمثيل المنطقة الشرقية في أي مفاوضات جارية تخص الحل السياسي في سوريا، لأن هذه المنطقة عانت ولا تزال تُعاني من التهميش المتعمد لحقوق أهلها السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية… وطبعاً نحن نتحدث عن حفظ هذه الحقوق في ظل سوريا الموحدة، بل ونسعى للحفاظ على وحدة سوريا بكل ما أوتينا من عزيمة.

* كيف تُقيمون الدور الروسي في المنطقة الشرقية؟

كان ولا يزال الدور الروسي في سوريا داعماً بشكل مطلق للنظام والمليشيات المتحالفة معه وبعيداً كل البعد عن أن يكون دوراً حيادياً يليق بدولة عضوة بمجلس الأمن الدولي. بل إن التصرفات الروسية على الأرض عكس تصريحاتها الإعلامية تماما، فهي تُصرّ في كل التصريحات على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد الممكن، ومع ذلك تستخدم قوتها العسكرية في محاولة لتوسيع رقعة سيطرة النظام والميليشيات المتحالفة معه على الأرض.

نأمل من الروس تغيير موقفهم والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وتمكين الحل السياسي بشكل يرضي تطلعات الشعب السوري.

* كيف تُقيمون الدور الأمريكي في المنطقة الشرقية؟

إن الدور الأمريكي كما الدور الروسي في المنطقة، لا يراعي أبداً مصالح أهل المنطقة، بل على العكس يساهم بزيادة التوتر والنعرات القومية من خلال دعمهم المطلق لمليشيات (قسد) على حساب أبناء المنطقة الأصيلين، على كل ما ترتكبه هذه المليشيات بحق العرب والآشوريين والسريان وغيرهم من تهجير وتغيير ديموغرافي معلن وحرق للقرى واعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وقتل تحت التعذيب وغيرها من الممارسات التي تنتهك بشكل صريح كل المواثيق والأعراف الإنسانية الدولية.

ونأمل أيضاً من الأمريكان مراجعة مواقفهم والتوقف عن محاولة العبث بمستقبل أهالي المنطقة الشرقية خصوصاً وسوريا عموما، والوقوف على بعد خطوة واحدة من كل المكونات.

* كُنتُم قد تحدثتم عن دور عربي منشود في الشأن السوري عموماً، كيف تنظرون إلى هذا الدور في ظل أزمة خليجية عربية حادة، وتراخي عربي معلن في التعاطي مع الأسد، وماذا قلتم وقال لكم أمين عام جامعة الدول العربية؟

إن سوريا هي دولة عربية، ومن المنطقي أن يبحث أبناؤها عن الدور العربي الفعال فيما يحدث على الأرض… إن الفراغ الذي تركه العرب تملؤه الآن إيران وروسيا وأمريكا، وهذا ليس في مصلحة الشعب السوري أولاً وليس في مصلحة العرب عموما، لذلك نحن نسعى جاهدين للتواصل مع الدول العربية وخصوصاً مصر ودول مجلس التعاون الخليجي لاستعادة هذا الدور.

والأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط كان رأيه مشابهاً تماماً لهذا الطرح، حيث شدد على أهمية الدور العربي وعلى أن سوريا يجب أن تبقى موحدة في ظل محيطها العربي.

* من يمثلكم على الأرض؟

نحن نمثل عشائر وأبناء المنطقة الشرقية، ويوجد الكثير من المقاتلين على الأرض هم من أبناء هذه المنطقة، على سبيل المثال قوات النخبة وأسود الشرقية وغيرهم، وسيكون جهدنا منصباً في الفترة القادمة على مسارين أساسيين في هذا الصدد.

المسار الأول: العمل على توحيد كافة أبناء المنطقة المقاتلين تحت مظلة عسكرية واحدة.

المسار الثاني: محاولة إيجاد دور لهذه القوات في تحرير أراضي هذه المنطقة من الإرهاب بكل أشكاله.

* كيف ترون مسار آستانا العسكري ومسار جنيف التفاوضي؟

إن الحديث عن مناطق خفض التصعيد لا يزال بعيداً في ظل الهجمات الشرسة التي يمارسها الطيران الروسي وطيران النظام في كل المناطق التي وُضعت ضمن الاتفاقيات كما في الغوطة وريف حماة وريف حمص وأخيراً في إدلب. وأعتقد أن هذه الاتفاقيات ستفشل إذا استمرت هذه الهجمات، هذا إذا لم تكن قد فشلت منذ بداية الحملة الهمجية على إدلب منذ أسبوع.

وأما بالنسبة لجنيف، فنحن كما كل أبناء الشعب السوري نبحث عن الحل السياسي الذي يحفظ حقوق هذا الشعب وتطلعاته، ولكن نظام بشار الأسد ومن خلفه إيران يحاولون إفشال الحل السياسي بشكل دائم، لذلك أعتقد أيضاً أن الحديث عن أن مفاوضات جنيف ستكون مجدية هو أمر غير منطقي في ظل هذه المعطيات.

أخيراً… أحب أن أُضيف أن باب المجلس العربي للفرات والجزيرة مفتوح لكل الأفراد والجهات التي تتفق مع رؤية هذا المجلس بسوريا الموحدة وحفظ حقوق أبنائها، مع الاهتمام بشكل أكبر بحقوق أبناء المنطقة الشرقية، وأيضاً التي تتفق معنا أن الحل السياسي يجب أن يكون شاملاً وألا يكون على حساب تطلعات الشعب السوري برؤية نظام ديموقراطي تعددي يحفظ الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن السوري.