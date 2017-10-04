ألفا سنة من تاريخ مسيحيي المشرق بمعرض في باريس

قطع نادرة

بدورها، قالت مفوضة المعرض إيلودي بوفار إن المعرض فريد من نوعه على الصعيد العالمي، لأنه يوثق لألفي سنة من تاريخ المسيحية، في كل من العراق وسوريا ومصر ولبنان والأردن وفلسطين وتركيا وأرمينيا، وذلك من خلال نحو 360 قطعة أثرية ومخطوطة نادرة، تم الحصول عليها من مختلف المتاحف والكنائس في العالم.

كما أوضحت إيلودي بوفار أن المعرض يهدف أيضا لإبراز التنوع الثقافي والديني بين مختلف الكنائس لمختلف الطوائف الكلدانية والآشورية والقبطية والرومية والأرمنية والسريانية والمارونية.

ويكشف المعرض ثراء وتنوع الكنائس الشرقية، من خلال أعمال فنية فريدة بينها مخطوطات وكتابات قديمة، وفسيفساء، وجداريات يعود تاريخ بعضها إلى القرن الثالث الميلادي، إضافة إلى أناجيل بعضها يعود للقرن السادس الميلادي، باللغتين السريانية والآشورية إضافة إلى اللغة العربية.

كما أن المعرض يشير إلى فترات مضيئة وأخرى قاتمة ودامية، في العلاقات بين المسيحيين والمسلمين خصوصا ما يتعلق بالحروب الصليبية، وما شهدته من فظاعات ومجازر باسم الدين.

حقب ذهبية

ويخصص المعرض جانبا من التعايش بين المسلمين والمسحيين إبان الحكم العثماني، عبر مخطوطات وكتب نادرة، بينها رسالة يرجع تاريخها لعام 1528، مكتوبة بماء الذهب بيد السلطان سليمان القانوني، والتي تعهد فيها بحماية المسيحيين وضمان حقوقهم من دون تمييز في كل المناطق التي تقع تحت حكم الإمبراطورية العثمانية.

وفي تصريح للجزيرة، قالت كريستين بلانشو، وهي متقاعدة وزائرة، إن المعرض ساعدها في فهم تاريخ المسيحية في المشرق، وكيف أن المسيحيين شهدوا حقبا ذهبية تعايشوا فيها مع المسلمين.

وأضافت أنه في أوج انتشاره لم يكن عائقا أمام المسيحية كما يتصوره البعض في الغرب، بل على العكس، فمثلا “عقد الذمة” ساهم في حماية المسيحيين وصان حقوقهم عبر المشاركة في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية إلى جانب المسلمين.

ويميط المعرض اللثام عن دور المسيحيين في الوقوف ضد الاستعمار الغربي لدول العالم العربي وكيف أنهم ساهموا في بزوغ ما يعرف بحركة النهضة الإسلامية خلال القرن التاسع عشر، وفي ولادة القومية العربية خلال القرن العشرين، الرافضة للإمبريالية الغربية، من خلال كتابات مفكرين مسيحيين ناضلوا من أجل تحرر البلدان العربية من نير الاستعمار الأوروبي.

وسيشهد المعرض ندوات فكرية ولقاءات ثقافية وعرض أفلام وثائقية عن مسيحيي المشرق، وعلاقتهم بالعالم الإسلامي، إضافة إلى التحديات التي يواجهونها حاليا بسبب ما يعيشه العالم العربي من قلاقل وحروب أهلية وانتشار للجماعات الإرهابية.