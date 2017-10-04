وكالة روسية: طيارو النظام يحلقون بطائراتٍ متهالكة

كلنا شركاء: رصد

ذكرت وكالة روسية أنّ العديد من الطيارين السوريين التابعين لقوات النظام ينفذون طلعاتهم الجوية بطائراتٍ تدريبية آيلةٍ للسقوط بأي لحظة.

وذكرت وكالة أنباء “فيستنيك موردوفيي” الروسية أن الطيارين السوريين الذين يطيرون على طائرات “إل-39” يواجهون مخاطر جسيمة، إذ أن طائراتهم، وهي طائرات صغيرة نسبيا صممت لتدريب الطيارين المبتدئين.

وأضافت الوكالة، بحسب ترجمة “سبوتنيك” الروسية أيضاً أن هذه الطائرات ليست محصنة ضد مضادات الطيران وليست مزودة بالأنظمة الحديثة المصممة لمنع توجيه الصواريخ المضادة.

في الوقت نفسه، أثنت الوكالة الروسية على “شجاعة” الطيارين السوريين الذين يواصلون مهمتهم القتالية مهاجمين مواقع “العدو” من ارتفاعات منخفضة، مشيرةً إلى أن هذه الطائرات استخدمت مؤخراً في منطقة تدمر، ولأن الوضع في هذه المنطقة يتفاقم أكثر فأكثر فإن الطيارين الذين يقودون هذه الطائرات ينتظرون المهام الجديدة والمخاطر الجديدة.

وتستخدم قوات النظام هذه الطائرة المعروفة باسم “حربي رشاش” في مصطلحات المراصد العسكرية المحلية، في الرصد الليلي واستهداف السيارات عبر رشاشها، بحسب مراسل “كلنا شركاء” الذي أفاد أن هذه الطائرة لا تنفذ غارات بالقنابل، وبالفعل تحلّق على ارتفاعات منخفضة نسبياً لتحقق عنصر المباغتة لهدفها، مشيراً أن عشرات الضحايا المدنيين راحوا ضحية رشاشاتها التي تستهدف السيارات ومنازل المدنيين ليلاً.

يجدر بالذكر أن طائرة “إل-39” تستطيع التحليق إلى مسافة 1750 كيلومترا بسرعة 630 كيلومترا في الساعة وهي تحمل 150 قذيفة لرشاشها عيار 23 ملم، وصواريخ غير موجهة عيار 57 ملم وقنابل جوية.