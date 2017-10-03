(داعش) يتبنى هجوم (الميدان) بدمشق

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” اليوم الثلاثاء، 03 تشرين الأول/أكتوبر، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف أمس قسم شرطة الميدان وسط العاصمة دمشق، والذي أودى بحياة 17 شخصاً على الأقل بينهم ضباط وقيادي في ميليشيا الدفاع الوطني (الشبيحة).

وأورد التنظيم في بيانٍ له أن ثلاثةً من عناصره نفذوا الهجوم، اثنين منهم اقتحما المبنى والثالث فجّر نفسه بالتعزيزات التي حاولت الوصول إليه.

وأوضح البيان أن العناصر الثلاثة اجتازوا بأسلحتهم وأحزمتهم الناسفة وقنابلهم حواجز النظام الأمنية المحيطة في دمشق وصولاً إلى مركز شرطة الميدان.

هاجم اثنان من العناصر الثلاثة المبنى واشتبكا مع عناصر النظام داخله بالأسلحة الخفيفة والقنابل قبل أن يفجرا ستراتٍ ناسفةٍ كانا يرتديانها، فيما فجر الثالث نفسه بتعزيزات كانت وصلت إلى مكان الهجوم، بحسب بيان التنظيم.

وأشارت حصيلة غير نهائية مساء الأمس إلى مقتل 17 شخصاً، بينهم ضابطٌ في صفوف قوات النظام برتبة ملازم أول يدعى غيث الشلبي، وقائد قطاع “الجزماتية” في ميلشيا الدفاع الوطني “محمد محمد قبلان” مع بعض عناصره.