جواد أبو حطب: الجيش الوطني حظي بموافقة 80 في المئة من الفصائل

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قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة، جواد أبو حطب، إن 80 في المئة من فصائل المعارضة وافقت على إنشاء الجيش الوطني السوري الذي اعتبر أنه بات حاجة ملحة.

وقال أبو حطب في لقاء مع وكالة “الأناضول”: لا يمكن للمعارضة أن تنتصر إلا إذا اجتمعت تحت مظلة أركان واحدة وقرار واحد.

ولفت إلى أن “الوصول إلى تشكيل الجيش الوطني سيحتاج إلى مراحل عديدة ليست سهلة”، مؤكداً أن “جميع الفصائل لديها إحساس بضرورة الانتقال من العمل الفصائلي إلى العمل ضمن جيش واحد من أجل مستقبل سوريا”.

وأوضح رئيس الحكومة الذي يشغل منصب وزير الدفاع أيضاً أن “الحكومة المؤقتة بدأت وضع أسس الجيش المرتقب، وقد اخترنا هيئة الأركان من الضباط الموجودين ضمن الفصائل ووزعاناهم لقطاعات، التي سيرأسها رئيس الأركان تحت مظلة وزارة الدفاع”.

وأوضح أبو حطب أن “أهمية الجيش الوطني تنبع كذلك من أن الضباط الذين انشقوا عن النظام بحاجة لترفيع، كذلك الاستفادة من خبراتهم لتخريج ضباط جدد”، وتوقع أن يصل عدد الجيش المزمع إنشاؤه لـ”الآلاف مع موافقة 80 في المئة من فصائل المعارضة في مختلف المناطق السورية على الانضمام إليه، من بينها فصائل كبرى مثل (جيش الإسلام) و(أحرار الشام)”.

وكانت الحكومة المؤقتة، اختارت العقيد فضل الله الحجي، رئيسًا للأركان، والعقيد هيثم عفيسي نائبًا عامًا له، إضافة إلى 11 نائبًا، كل واحد منهم يترأس قطاعًا من القطاعات الخاضعة لسيطرة كتائب الثوار، كما عينت العقيدين عبد الجبار محمد عكيدي، وحسين المرعي معاونين لوزير الدفاع.