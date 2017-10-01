نيران صديقة استهدفت (حزب الله) في البادية والتحقيقات جارية

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

كشفت مصادر مقرّبة من (حزب الله) اللبناني أنّ الطيران الروسي هو الذي استهدف أمس الاثنين، موقعاً لميليشيا (حزب الله) في البادية السورية وأودى بحياة ثمانية على الأقل من عناصره.

وقالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن الحادثة هي الأولى من نوعها، من حيث حجم الخسائر البشرية، حيث أغار الروس على أحد المواقع في محيط بلدة حميمة في أقصى ريف حمص الشرقي، ما تسبب بمقتل عشرات من عناصر “القوات الحليفة” العاملة إلى جانب قوات النظام في البادية، وعلى رأسها (حزب الله).

في السياق، نقلت “الجزيرة” عن مصادر عسكرية قولها إن مسلحي حزب الله اللبناني الثمانية الذين قتلوا في محيط بلدة حميمة بريف حمص الشرقي، قتلوا عن طريق الخطأ في غارة روسية، مشيرةً أن الطائرات الروسية كانت استهدفت موقعا لتنظيم داعش، وبعد قصفه تقدمت قوات النظام وحزب الله قبل أن تقصف الطائرات المكان مجدداً مما أدى إلى مقتل مسلحي الحزب وستة من قوات النظام، بالإضافة إلى إصابة 15.

في المقابل، قالت “الأخبار” إن عدد القتلى الذين سقطوا جراء الغارة وصل إلى 30 قتيلاً، مشيرةً إلى أنه العدد الأكبر للذين يسقطون بنيران صديقة.

وكان “حزب الله” وجّه على الفور الاتهام لـ “التحالف الدولي” محملاً إياه مسؤولية القصف عبر طائرة مسيّرة، فيما خرج المتحدث باسم “التحالف” ريان ديلون، أمس، لينفي أي انخراط لقواته في عمليات قصف في تلك المنطقة، مؤكداً أنها تقع خارج “منطقة عمليات طائرات التحالف”.

وبينما لم يخرج أي تصريح رسمي من أي من الأطراف المعنية بالحادث، نقلت الصحيفة اللبنانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أنه تم تشكيل لجنة تحقيق ثلاثية روسية ــ سورية ــ لبنانية، مهمتها الكشف عن طبيعة الخطأ الذي أفضى إلى قصف الموقع ومصرع عدد كبير من المقاتلين.