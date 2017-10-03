معتصم الطويل: كلنا شركاء

كشف مصدرٌ في حكومة النظام عن وجود الكثير من الوكالات المزوّرة التي استخدمها أصحابها في حالات تطليق نساء مغتربات دون علمهن.

ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن مصدر قضائي في حكومة النظام أن معظم حالات التزوير تمت في الوكالات التي قدمت إلى المحاكم الشرعية لارتباطها المباشر في الكثير من الأمور التي تخص المواطنين من طلاق وزواج ووصاية للسفر، وتم الاعتماد عليها في حالات الطلاق دون التأكد من مصداقيتها من قبل القضاة العاملين في المحاكم.

وكشفت التحقيقات عن وجود مئات الوكالات المزورة نُظمت بعد مغادرة الموكلين للبلاد، وليس لديهم علم بها.

وتجري معظم حالات التزوير، بحسب المصدر في حكومة النظام، في الوكالات النقابية وهي التي يتم بموجبها توكيل المواطن للمحامي في متابعة إجراءات تخصه، مؤكداً أن نسبة تزوير الوكالات العدلية وهي التي تتم بتوكيل مواطن لآخر قليلة جداً باعتبار أنها أصبحت مؤتمتة ومن ثم فإن كشف حالات التزوير أصبح سهلاً.

وازدادت حالات تزوير الوكالات بشكل عام ازدادت في الثورة السورية نتيجة مغادرة الكثير من المواطنين خارج البلاد ثم ترك عقاراتهم من دون أن يتابعوها ما فتح المجال للمزورين بتزوير الوكالات وبيع الكثير من العقارات للمغتربين.

وكانت نقابة المحامين التابعة للنظام كشفت أنه يتم التحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بتورط محامين بتزوير وكالات حتى إن بعضهم تم توقيفهم وآخرون شطبوا من النقابة.