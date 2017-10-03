قوات النظام تعتقل مديرة مجموعة موالية انتقدت الشبيحة

غيث علي: كلنا شركاء

اعتقلت قوات الأمن التابعة للنظام في اللاذقية، يوم أمسٍ الاثنين، مديرة إحدى المجموعات الفيسبوكية الموالية للنظام والمهتمة بقضايا الفساد وانتقاد تصرفات شبيحة النظام، بعد تهديداتٍ وصلتها عبر ضرب وإهانة زوجها.

وأكدت شبكاتٌ إخبارية موالية للنظام نبأ اعتقال ندى عدنان مشرقي مديرة مجموعة (شبكة أخبار اللاذقية) التي تضم نحو 25 ألف عضواً.

وقال “وائل علي” زميل مشرقي في إدارة المجموعة إن توقيف زيلته لن يكن على خلفية جنائية كما زعمت بعض الشبكات الإعلامية الموالية، مؤكداً أنه سينشر الحقيقة والسبب الحقيقي لاعتقالها في وقتٍ لاحقٍ.

وأضاف علي أن بعض الأشخاص اعتدوا بالضرب مساء الأحد على زوجها الذي توجه في اليوم التالي إلى مخفر شرطة الرمل الجنوبي في اللاذقية ليعمد عناصر الأخير إلى توقيفه، فيما اعتقلت مديرة المجموعة من قبل الأمن الجنائي.

وقبيل اعتقالها، كتبت ندى مشرقي على المجموعة التي تديرها رسالةً مقادها أنها لن تسكت رغن التهديدات بالقتل والشتائم ومحاولات تشويه السمعة.

وأضافت “لم يجدوا بحياتي حلقة ضعيفة إلا زوجي الذي نعيش أنا وإياه بعرق جبينه وكده (…) اليوم حوالي الساعة 7 مساءً على طريق الشاطئ بينما كان يكسب قوت يومه، أحدهم أرسل له ثلاثة أشخاص بلطجية وافتعلوا مشاجرة معه وقاموا بضربه وشتمه بأبشع الكلام وطالوني بالشتائم تحديداً ندى مشرقي مع التهديد والوعيد وهذا يثبت بأنها رسالة وقد أرسلت لي فهم يعرفونه ويعرفون من زوجته”.