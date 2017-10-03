رايتس ووتش: أوروبا تشهد أولى المحاكمات على الفظائع في سوريا

وليد الأشقر: كلنا شركاء

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء إن الجهود المبذولة لمثول المسؤولين عن الفظائع في سوريا أمام المحاكم الأوروبية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة في المحاكم السويدية والألمانية.

وأكدت أن العديد من السلطات الأوروبية فتحت تحقيقات في الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبت في سوريا، وقامت السويد وألمانيا بملاحقة وإدانة أشخاص قاموا بهذه الجرائم.

ويعرض التقرير الممتد على 66 صفحة، بعنوان “هذه هي الجرائم التي نفر منها: العدالة لسوريا في المحاكم السويدية والألمانية”، الجهود المبذولة في السويد وألمانيا للتحقيق مع الأشخاص المتورطين في جرائم حرب، الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية ومقاضاتهم. ووثقت المنظمة استنادا إلى مقابلات مع 50 مسؤولا وعاملا في هذه الحالات و45 لاجئا سوريا في البلدين، الصعوبات التي يواجهها المحققون والمدعون العامون الألمان والسويديون في تناول مثل هذه القضايا، وتجارب اللاجئين وطالبي اللجوء مع السلطات.

وأكد لاجئون سوريون في شهادات متسقة على أهمية إخضاع المسؤولين عن الفظائع المرتكبة في سوريا للعدالة، وقالت سميرة، التي تعيش في السويد وفقدت العديد من أفراد أسرتها في الحرب: “قُتل أخي بـ 14 رصاصة على يد النظام. ماتت كل عائلتي. رأيت 5 أطفال يُعدمون، رأيت رؤوسهم تُقطع. لم أستطع النوم لمدة أسبوع. […] تحقيق العدالة مهم جدا، ستجعلني أشعر بأنني إنسانة”.

بينما تحدث محمد، وهو ناشط يساعد بعض الضحايا السوريين في ألمانيا، عن مسؤولي حكومة النظام قائلاً “يعتقد هؤلاء الناس أن الحل السياسي سيأتي وسيتمكنون من الفرار إلى أوروبا، أريدهم أن يشعروا بأنهم مطاردون كما طاردوا الناس طوال حياتهم، نحن بحاجة إلى توجيه رسالة أمل إلى الضحايا، ورسالة إلى المجرمين بأنهم لن يهربوا”.

وأشارت “رايتس ووتش” إلى أن لدى كل من السويد وألمانيا عناصر تسمح بإجراء تحقيقات وملاحقة ناجحة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما في ذلك قوانين شاملة، فعالية الوحدات المتخصصة في جرائم الحرب، وخبرات سابقة في مثل هذه الحالات. بالإضافة إلى ذلك، ونظرا للأعداد الكبيرة من ملتمسي اللجوء واللاجئين السوريين، فإن الضحايا والشهود والأدلة المادية، وحتى بعض المشتبه بهم، أصبحوا في متناول سلطات هذين البلدين.

ولم تجد “هيومن رايتس ووتش”، بسبب الصعوبات التي قالت إنها تواجهها، سوى عدد قليل من القضايا التي لا تمثل حجم أو طبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا في سوريا، مؤكدة أن معظم الحالات كانت ضد أفراد من ذوي رتب متدنية من الجماعات المسلحة غير الحكومية المعارضة للحكومة السورية.

وأردفت بأن “على السويد وألمانيا ضمان تزويد وحدات متخصصة بجرائم الحرب بالموارد الكافية، وتوفير موظفين لها والتدريب المستمر لهم، والنظر في طرق جديدة للتعامل مع اللاجئين السوريين على أراضيها من خلال جهود التواصل والتوعية والإعلام”.

وطالبت “فينيولي” الدول الأوروبية باتباع مبادرة السويد وألمانيا، والعمل على توسيع جهود العدالة للسوريين في أوروبا، مشيرة إلى أن هذه القضايا ليست كافية وحدها وتسلط الضوء على الحاجة إلى عملية قضائية أكثر شمولا لمعالجة الإفلات المستمر من العقاب في سوريا”.