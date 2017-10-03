الطيران الروسي يحرق أبو الظهور ومطارها العسكري

عبد الرزاق الصبيح: كلنا شركاء

قضى ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في محيط مدينة أبو الظهور بريف إدلب الشرقي، جراء غارات جوية روسية استهدفت المدينة ومطارها العسكري اليوم الثلاثاء.

ووثق راصدون محليون استهداف المنطقة بـ 26 غارة جوية شنتها طائرات روسية مستخدمةً مختلف أنواع القنابل الارتجاجية والفراغيّة، وكانت تستهدف أطراف المدينة ومطار أبو الظّهور منذ صباح اليوم.

وسقط معظم الضحايا بغارات جوية استهدفت مقراً لمحكمة شرعية على أطراف المدينة ومنهم قاضٍ في المحكمة يدعى مصعب محمد سليم وموظفين مدنيين في المحكمة التي تهدّم بناؤها بشكل كامل.

وكانت الغارات الجوية توقفت بشكل شب كلي بعد زيارة الرئيس الرّوسي إلى تركيا، والحديث عن هدنة في إدلب، ومحاولة ضم محافظة ادلب، إلى مناطق تخفيض التّوتّر.

وفي شأن منفصل قضى مدني وجرح آخرون، في مدينة الدانا الحدوديّة مع تركيا، بعد انفجار عبوة ناسفة في المدينة وفي مدخل الطريق المؤدية إلى قرية “ترمانين” شمال ادلب، وتجري تحقيقات لمعرفة الحادثة، علماً بأن المدينة شهدت عشرات حالات تفجير العبوات النّاسفة في الأشهر السّابقة.