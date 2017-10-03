بالفيديو… أسيران روسيان بقبضة (داعش) في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

نشر تنظيم “داعش” اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول/أكتوبر)، تسجيلاً مصوراً للأسيرين الروسيين الذين أُسرا على يد التنظيم في وقت سابق في قرية الشولا جنوب غرب مدينة دير الزور.

ويظهر في التسجيل المصور الذي نشرته وكالة “أعماق” المقربة من التنظيم، رجلان يرتديان “الكلابية”، ويظهر على أحدهما آثار كدمات على وجهه.

وتحدث في التسجيل الروسي “زابالوتي رومان”، وقال إنه من مواليد 1979، ولد في محافظة روستوف في منطقة أكسايسك في قرية راسسفيت.

وأشار “رومان” إلى أنه خلال هجوم معاكس للتنظيم، وقع أسيراً في منطقة الشولا، وقد أُسر معه زميله “تسوركانوف غريغوري”، من مواليد 1978 في دوموديدوفو.

وكانت قد ذكرت وكالة أعماق أن مقاتلي التنظيم تمكنوا صباح يوم الخميس 28 أيلول/سبتمبر الماضي من أسر جنديين روسيين، وعنصر من قوات النظام، إثر هجوم شنه التنظيم على مواقع قوات النظام في قرية الشولا.

ومن جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية أسر التنظيم اثنين من جنودها، وقال متحدث باسم قاعدة “حميميم” الجوية حينها إن جميع العسكريين الروس في سوريا أحياء وبصحة جيدة.

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