وفاة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

توفي اليوم الثلاثاء، الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني، في أحد مستشفيات ألمانيا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن التلفزيون العراقي الرسمي نبأ وفاة الرئيس السابق عن عمر يناهز الرابعة والثمانين عاما نتيجة تدهور حالته الصحية.

وكانت معاناة الرئيس العراقي السابق بدأت منذ 2007، ثم أجريت له عملية جراحية بالقلب في الولايات المتحدة عام 2008، وفي نهاية 2012 غادر إلى ألمانيا للعلاج.

ولد طالباني في عام 1933 وبدأ العمل السياسي في بداية الخمسينات كمشارك في تأسيس وقيادة الاتحاد الوطني لطلبة كردستان التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وكان طالباني جزءا من القيادة الكردية التي بدأت تمردا عسكريا في أيلول/ سبتمبر 1961 ضد حكومة رئيس الوزراء العراقي الراحل عبد الكريم قاسم، وبعد أن وقع انقلاب شباط/ فبراير 1963، قاد الوفد الكردي للتفاوض مع حكومة الانقلاب.

وبعد 11 سنة أسس طالباني الاتحاد الوطني الكردستاني بعد أن تمكن الجيش العراقي من هزيمة قوات مصطفى البرزاني .

انتخب الطالباني أولَ رئيس كردي للعراق عام 2005، وأعيد انتخابه لولاية ثانية عام 2010، قبل أن يخلفه في منصب الرئاسة فؤاد معصوم الذي انتخب في 24 يوليو/تموز 2014، بسبب تدهور الحالة الصحية للطالباني.