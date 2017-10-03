قوات النظام تُعلن السيطرة على (أبو حنايا) شرق السلمية

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول/أكتوبر)، سيطرتها على قرية “أبو حنايا” في البقعة المحاصرة من ريف حماة الشرقي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وأفادت مصادر إعلام موالية بأن قوات النظام خاضت معارك عنيفة مع تنظيم “داعش” في ريف السلمية الشرقي، أفضت إلى سيطرتها على قرية أبو حنايا، بعد يوم على سيطرتها على قريتي “رسم العبد” و”رسم العبايكة” جنوب قرية “سوحا”.

وأشارت المصادر إلى أن قوات النظام أنهت عملياتها في محيط ناحية جب الجراح في ريف حمص الشرقي المحاصر، بعد سيطرتها على القاسمية الشمالية وربيعة ومغيزيل والتلال المحيطة بها والتي تعتبر آخر معاقل “داعش” في المنطقة.

كما سيطرت قوات النظام على قرية براق النشمة شمال قرية أم الريش بريف حمص الشرقي، في حين انفجرت سيارتان مفخختان للتنظيم في محيط قرية التركمانية باتجاه جبال البلعاس بريف حمص الشرقي، دون وقوع خسائر في صفوف قوات النظام، بحسب مصادر موالية.

وأكدت وكالة “أعماق” المقربة من التنظيم أمس، مقتل 14 عنصراً لقوات النظام بهجوم لمقاتلي التنظيم غرب ناحية عقيربات بريف حماة الشرقي.