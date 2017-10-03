(عاصفة الجزيرة) تُسيطر على 3 قرى في ريف دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول/أكتوبر)، سيطرتها على ثلاث قرى في ريف دير الزور، بعد معارك مع تنظيم “داعش”، في إطار حملة (عاصفة الجزيرة).

وأفادت وكالة “هاوار” المقربة من (قسد) بأن عناصر (قسد) في محور جزرات تمكنوا اليوم من قرى (لجة، وآسيا، وقبادة) وأربع مزارع في ريف دير الزور، ضمن حملة (عاصفة الجزيرة) التي انطلقت في الـ 9 من شهر أيلول المنصرم.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة بين مقاتلي (قسد) وتنظيم “داعش”، في ظل حديث عن تقدم (قسد) في محاور جزرات، الصور، مركدة، وقد أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 30 عنصراً للتنظيم، وقعت جثث 5 منهم في أيدي مقاتلي (قسد)، بحسب “هاوار”.

وفي السياق، أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب الكردية اليوم بياناً كشف فيه عن سجل 8 مقاتلين قُتلوا في الفترة بين الـ 25 و30 من شهر أيلول المنصرم، خلال مشاركتهم في حملة (عاصفة الجزيرة)، ومقاتل آخر قُتل في الـ 25 من أيلول خلال مشاركته في حملة (غضب الفرات) في مدينة الرقة.

سجلات القتلى:

الاسم الحركي: بوطان

الاسم والنسبة: سليمان مروان

اسم الأم: أمينة

اسم الأب: مروان

مكان الولادة: جزور

مكان وتاريخ مقتله:27-9-2017/ دير الزور

———————————

الاسم الحركي: دجوار جرا بلس

الاسم والنسبة: محمود إبراهيم

اسم الأم: عيشة

اسم الأب: عبد الله

مكان الولادة: جرا بلس

مكان وتاريخ مقتله: 25-9-2017/ دير الزور

———————————–

الاسم الحركي: دلخواز سري كانيه

الاسم والنسبة: سليمان جاجان

اسم الأم: رابا

اسم الأب: خضر

مكان الولادة: مناجير

مكان وتاريخ مقتله: 25-9-2017/ دير الزور، صور

————————-

الاسم والنسبة: أحمد شيار

اسم الأم: أميرة

اسم الأب: حسن

مكان الولادة: الرقة

مكان وتاريخ مقتله: 26-9-2017/ الرقة

———————

الاسم الحركي: هوكر

الاسم والنسبة: عبود

اسم الأم: فدا

اسم الأب: مشرف

مكان الولادة: جزرة

مكان وتاريخ مقتله:27-9-2017/ دير الزور

—————————-

الاسم الحركي: مراد جزرة

الاسم والنسبة: محمد شلاش

اسم الأم: خضرة

اسم الأب: علي

مكان الولادة: جزرة

مكان وتاريخ مقتله:27-9-2017/ دير الزور

——————————

الاسم الحركي: شرفان تل تمر

الاسم والنسبة: قاسم باتيران

اسم الأم: أمينة

اسم الأب: محمد

مكان الولادة: حسكة

مكان وتاريخ مقتله: 25-9-2017/ دير الزور

——————————

الاسم الحركي: شيار تل كوجر

الاسم والنسبة: قائم حسن

اسم الأم: رسمية

اسم الأب: خضر

مكان الولادة: تل كوجر

مكان وتاريخ مقتله: 30-9-2017/ دير الزور

——————————

الاسم الحركي: عمران جزرة

الاسم والنسبة: علي حميد

اسم الأم: خلفة

اسم الأب: حسين

مكان الولادة: جزور

مكان وتاريخ مقتله:27-9-2017/ دير الزور