(الوحدات الكردية) تُطلق سراح عناصر من جيش الإسلام

زياد عدوان: كلنا شركاء

أعلن جيش الإسلام، أمس الإثنين 2 تشرين الأول/أكتوبر، عن إطلاق سراح ثمانيةٍ من عناصره من قبل الإدارة الذاتية في مدينة عفرين بريف حلب.

ونشر جيش الإسلام صوراً تُظهر لحظة وصول المقاتلين الثمانية الذين تم الإفراج عنهم، دون الخوض بتفاصيل عملية إخراجهم من سجون وحدات حماية الشعب (YPG) الجناح العسكري للإدارة الذاتية.

كما لم تُعلق الإدارة الذاتية في مدينة عفرين على إخراج مقاتلي جيش الإسلام من سجونها، بينما ذكر “محمد علوش” مدير المكتب السياسي لجيش الإسلام في تغريدة له أمس أنه “بعد جهود حثيثة تم الإفراج عن 8 مجاهدين من جيش الإسلام، أسرى لدى الأكراد في عفرين”.

ونوه علوش في تغريدته إلى أن إطلاق سراح العناصر الثمانية جاء “بعد استجابتهم لطلبنا دون مقابل”.

ويتواجد في سجون الإدارة الذاتية في مدينة عفرين العشرات من الثوار الذين أُسروا على جبهات القتال في ريف حلب الشمالي، كما يوجد عناصر من الثوار في سجون الإدارة الذاتية تم اعتقالهم أثناء تواجدهم في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في مدينتي حلب وعفرين.