الجربا وبوغدانوف يبحثان الملف السوري

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

أجرى مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف مباحثات هاتفية مع رئيس تيار الغد السوري المعارض أحمد الجربا حول الملف السوري.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي ان الطرفين تطرقا الى الوضع السوري وتم التركيز على “الجهود الرامية إلى تعزيز نظام وقف القتال وآفاق تحريك عملية تسوية الأزمة السورية سياسيا“.

يشار الى مباحثات رئيس التيار أحمد الجربا مع الجانب الروسي ليست الاولى من نوعها. حيث سبق له ان التقى لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف وتم بحث العملية التفاوضية السورية, ووقف اطلاق النار.